Південнокорейська компанія планує перевести всі свої девайси на "операційку" Fuchsia OS – щоправда, це займе деякий час.

Компанія Samsung готується розпрощатися з Android та замінити її на Fuchsia OS. Втім, це не відбудеться вже завтра – перехід займе кілька років.

Про це повідомляють відразу кілька авторитетних інсайдерів.

Що за Fuchsia OS?

Це універсальна операційна система, яку Google розробляє щонайменше з 2016 року. Так, Android теж розробляється Google. Але у Fuchsia OS є ряд переваг, серед яких, наприклад, простота в оновленні.

Крім того, Fuchsia OS орієнтована на широке коло пристроїв: від смартфонів до ПК і пристроїв "розумного" будинку. Це зокрема підтверджує той факт, що першим пристроєм, який отримав ОС, стали смарт-колонки з дисплеєм Google Nest Hub.

Ще одним плюсом є той факт, що система побудована на мікроядрі Zircon, а не на ядрі Linux, як Android чи Chrome OS. Це означає, що на запуск застосунків буде йти менше ресурсів.

Що стане з Android?

Найімовірніше, років через 5-6 "операційка" в тому чи іншому вигляді зживе себе. Напевно, залишиться когорта виробників з Китаю, які продовжать робити 100-доларові бюджетники на Андроїді, тим самим задовольняючи потреби ринку, але на цьому все й обмежиться.

А тим часом аналітики прогнозують масовий перехід користувачів Android на iPhone. Причина – скорий вихід нового доступного Айфона з підтримкою мереж п'ятого покоління.

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