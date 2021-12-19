Причина – скорий вихід нового доступного iPhone з підтримкою мереж п'ятого покоління.

Вихід нового бюджетного Айфона може підштовхнути майже півтора мільярда Android-користувачів перекочувати до лав фанатів Apple.

До такого висновку прийшли аналітики брокерської й банківської компанії JPMorgan, передає Reuters.

Читайте такожТри iPad, п'ять Mac, AR-гарнітура та iPhone 14 без "чубчика": чого чекати від Apple у 2022 роціЯк зазначають аналітики, в першу чергу перейти на iOS зможуть власники Android-гаджетів початкового й середнього рівня виробництва таких компаній, як Samsung та HUAWEI. Крім того, близько 300 млн власників старих моделей iPhone можуть придбати новинку переважно через підтримку 5G.

Вказується, що важливу роль в цьому зіграє програма trade-in з можливістю обміну старого Android-пристрої на новенький Айфон зі знижкою. Подібного роду обмін дозволить знизити вартість смартфона до $269 – 369.

JP Morgan прогнозує, що у 2022 році Купертінівці зможуть продати 30 мільйонів iPhone SE нового покоління, а загалом поставити 250 мільйонів телефонів, що на 10 мільйонів більше, ніж у минулому фінансовому році. Аналітики вважають, що в довгостроковій перспективі iPhone SE з підтримкою 5G переманить на iOS приблизно 1,4 мільярда Android-користувачів.

Очікується, що новий iPhone SE вийде в першому кварталі 2022 року, тобто в січні, лютому або березні. Новинка навряд чи буде кардинально відрізнятися від поточного покоління, хоча й отримає оновлений процесор.

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Автор: Денис Пономаренко