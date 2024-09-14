Подібні пристрої зі складними дисплеями можна знайти в портфоліо багатьох іменитих брендів, включно з Samsung, OnePlus і Motorola.

Поки в Apple лише думають про випуск смартфона з гнучким екраном, більшість іменитих брендів мають в асортименті одразу кілька поколінь складаних девайсів. Такий форм-фактор дають змогу володіти смартфоном і фактично планшетом одночасно.

Портал TechRadar назвав найкращі розкладні телефони, які можна купити у вересні 2024 року.

Найкращим складним смартфоном загалом визнали нещодавно випущений Google Pixel 9 Pro Fold. Пристрій хвалять за тонкий корпус, якісні камери та підтримку ШІ. При цьому апарат поступається конкурентам за "залізом" і позбавлений захисту від води, а оцінили його майже у 2000 доларів.

OnePlus Open виявився найкращим за співвідношенням ціни та якості. На момент виходу це був найдоступніший складаний смартфон, а тепер він коштує ще менше. При цьому виробнику довелося піти на деякі компроміси, що навряд чи відлякає тих, хто хоче купити свій перший складаний телефон.

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Дорогий Samsung Galaxy Z Fold 6 потрапив у топ-5, як найкращий складаний смартфон преміум-класу. За словами оглядачів, у нього чудовий набір камер і безліч корисних ШІ-функцій. Крім того, девайс підтримує стилус, однак його потрібно докуповувати окремо.

Найкращим смартфоном-"розкладачкою" визнали Galaxy Z Flip 6. Цей девайс Samsung за своїми габаритами нагадує пудреницю, яка вміститься в будь-якій кишені. Її дисплей також яскравіший і барвистіший, ніж у конкурентів, і, стартуючи від $1099, вона не набагато дорожча за більш традиційний флагман.

Тим, хто хоче купити свій перший складаний телефон, варто розглянути відносно доступний Motorola Razr 2024. Є деякі недоліки, як-от посередні камери та погано реалізовані ШІ-функції, але коштує він лише 700 євро, а на знижках його можна знайти і за 600.

Очікується, що найближчим часом складні телефони стануть масовим товаром. Раніше цього року Nubia випустила найдешевшу модель на ринку всього за $415. А до кінця 2024 року у Samsung, за чутками, вийдуть недорогі Galaxy Z Fold FE і Flip FE.

Раніше журналісти обрали найкращі Android-альтернативи новим iPhone 16 і 16 Pro. Офіційний реліз нових смартфонів Apple відбудеться 20 вересня, але на момент виходу деякі функції будуть недоступні.

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