Автономність у нього оволі скромна, зате коштує каблучка всього 90 доларів.

Розумні кільця присутні на ринку вже деякий час, і їхній асортимент поступово розширюється. Маловідома компанія Rogbid стала першою, хто випустив такий пристрій із вбудованим дисплеєм, пише Gizmochina.

Модель SR08 Ultra отримала маленький дисплей. Причому це OLED, та ще й сенсорний. При натисканні на нього виводиться інформація про пройдені кроки, ЧСС, рівень кисню в крові, витрачені калорії. Також можна дізнатися точний час, дату, отримати прогноз погоди і т. д. По суті, все те саме, що і на традиційних фітнес-браслетах.

Хоч дисплей призначений виключно для виведення даних і не підтримує активну взаємодію з кільцем, для деяких користувачів саме його наявність може стати ключовою перевагою.

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Rogbid SR08 Ultra отримав титановий корпус з просунутим захистом. Кільце витримає занурення у воду на глибину до 50 метрів. Аксесуар сумісний з iOS і Android через фірмовий застосунок. Автономність досить скромна: 3-5 днів. Втім, з футляром вона виростає до 20 днів.

Смарт-кільце випускається в декількох розмірах: 7, 8, 9, 10, 11 и 12. За ціною 90 доларів воно доступне в таких кольорах, як золотий, срібний і чорний.

Нагадаємо, цього літа Samsung випустила Galaxy Ring – девайс, який у теорії може замінити розумний годинник і трекери. Поки що такий продукт вважається чимось нішевим, але випуск смарт-кільця від найбільшого у світі виробника гаджетів – показник, що незабаром такі девайси можуть стати мейнстримом.

ЗМІ писали, що Apple передумала конкурувати з Samsung на ринку смарт-кільців. Замість цього компанія повернеться до ідеї розумних окулярів.

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