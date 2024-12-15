Rogbid SR08 Ultra представлений як перший у світі смарт-каблучка з дисплеєм / фото Rogbid

Розумні кільця присутні на ринку вже деякий час, і їхній асортимент поступово розширюється. Маловідома компанія Rogbid стала першою, хто випустив такий пристрій із вбудованим дисплеєм, пише Gizmochina.

Модель SR08 Ultra отримала маленький дисплей. Причому це OLED, та ще й сенсорний. При натисканні на нього виводиться інформація про пройдені кроки, ЧСС, рівень кисню в крові, витрачені калорії. Також можна дізнатися точний час, дату, отримати прогноз погоди і т. д. По суті, все те саме, що і на традиційних фітнес-браслетах.

Хоч дисплей призначений виключно для виведення даних і не підтримує активну взаємодію з кільцем, для деяких користувачів саме його наявність може стати ключовою перевагою.

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Rogbid SR08 Ultra отримав титановий корпус з просунутим захистом. Кільце витримає занурення у воду на глибину до 50 метрів. Аксесуар сумісний з iOS і Android через фірмовий застосунок. Автономність досить скромна: 3-5 днів. Втім, з футляром вона виростає до 20 днів.

Смарт-кільце випускається в декількох розмірах: 7, 8, 9, 10, 11 и 12. За ціною 90 доларів воно доступне в таких кольорах, як золотий, срібний і чорний.

Фото Rogbid SR08 Ultra 15 грудня 2024
Фото Rogbid SR08 Ultra 15 грудня 2024
Фото Rogbid SR08 Ultra 15 грудня 2024
Фото Rogbid SR08 Ultra 15 грудня 2024

Нагадаємо, цього літа Samsung випустила Galaxy Ring – девайс, який у теорії може замінити розумний годинник і трекери. Поки що такий продукт вважається чимось нішевим, але випуск смарт-кільця від найбільшого у світі виробника гаджетів – показник, що незабаром такі девайси можуть стати мейнстримом.

ЗМІ писали, що Apple передумала конкурувати з Samsung на ринку смарт-кільців. Замість цього компанія повернеться до ідеї розумних окулярів.

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