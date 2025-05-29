Апарат отримав топовий процесор MediaTek, батарею 7200 мАг і унікальний зовнішній вигляд.

Китайський бренд Realme представив новий недорогий флагман Neo 7 Turbo. Девайс отримав топовий процесор MediaTek Dimensity 9400e, велику батарею та унікальний зовнішній вигляд, пише Gizmochina.

Зовні Neo 7 Turbo дуже схожий на глобальний Realme GT 7, проте у нього є відмінна фішка – напівпрозорий корпус у стилі смартфонів Nothing. Виробник називає такий стиль "дизайном прозорого переродження".

У тестах AnTuTu новинка набирає понад 2,45 мільйона балів. Батарея на 7200 мАг підтримує надшвидку зарядку потужністю 100 Вт. Усього за 19 хвилин смартфон заряджається на 50%, а повного заряду вистачає на ~16 годин перегляду відео.

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Характеристики екрана: 6,78", OLED, 1,5K, 144 Гц. Пікова яскравість 6500 ніт – це яскравіше, ніж у більшості флагманів преміум-класу. Заявлено захист IP66/68/69. Основна камера – 50-мегапіксельна з OIS і 8-Мп ширік з кутом огляду 112 градусів. Попереду встановили фронталку на 16 Мп з діафрагмою f/2.4.

Також у смартфоні передбачені лінійний вібромотор за віссю X, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC і оновлена оболонка Realme UI 6.0. Девайс доступний у двох кольорах – "прозорий чорний" і "прозорий сірий".

Вартість базової версії Realme Neo 7 Turbo (12/256 Гбайт) починається з 1999 юанів або 280 доларів. Модель із 16 Гбайт ОЗП і 1 Тбайт вбудованої пам'яті оцінили в 380 доларів. Відкриті продажі в Китаї стартують 31 травня.

Нагадаємо, що Realme GT 7, який дебютував нещодавно на глобальному ринку став найавтономнішим сучасним смартфоном. За умови середнього навантаження телефон витримав рекордні 21 годину і 6 хвилин.

У 2025 році на ринку почали з'являтися телефони з батареями 7500 мАг і навіть 8000 мАг. Що цікаво, більшість із них виступають у середньому ціновому сегменті.

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