До рейтингу потрапили моделі від брендів Huawei, Honor, Apple, Oppo, Vivo і Google.

Можливості камери – один із ключових чинників при виборі телефону. Якщо ви високо цінуєте якість знімків, авторитетний портал DxOMark, що займаються порівнянням фото- і відеоможливостей мобільних пристроїв, назвав найкращі девайси для фотолюбителів.

Лідируючу сходинку топа DxOMark займає Huawei Pura 70 Ultra. Він підходить для всіх типів фотозйомки та умов освітлення, чи то на вулиці, чи то в приміщенні. Смартфон оснащений трикутним блоком камер на 50+50+40 Мп, а однією з головних фішок є висувна 1-дюймова камера з матричною стабілізацією Sensor-Shift IS і змінною діафрагмою.

Друге місце дісталося Honor Magic 6 Pro. Його камера має об'єктиви роздільною здатністю 180, 50 і 50 мегапікселів, також є гібридний зум з п'ятикратним збільшенням і цифровий зум 100Х. Ще одна важлива характеристика – змінна діафрагма (f/1,4 або f/2,0) на основній камері.

Третє і четверте місце ділять Huawei Mate 60 Pro+ і Oppo Find X7 Ultra. Обидва девайси пропонують хорошу передачу кольору і баланс білого як під час зйомки фото, так і під час запису відео, хорошу деталізацію на знімках із зумом і точну експозицію.

Замикає п'ятірку iPhone 15 Pro Max. Камера у нього стала ще кращою порівняно з попередником, який вважався одними з найкращих на ринку. Один об'єктив на 48 мегапікселів і два модулі на 12 мегапікселів творять чудеса.

Також фахівці радять придивитися до Google Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Vivo X100 Pro і Xiaomi 14 Ultra, якщо ви шукаєте апарат з найкращими камерами на ринку.

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Окремо варто виділити Google Pixel 8, який посів 15 місце, маючи всього дві камери – на 50 і 12 мегапікселів. При стартовій ціні в $699 це найдешевший камерофон у списку.

Так знімає смартфон з найкращою камерою на ринку:

Якщо ви з тих користувачів, для яких швидкість зарядки смартфона – один з його головних аспектів, то експерти склали рейтинг смартфонів з найшвидшою зарядкою. На відміну від айфонів, Android-девайси вже давно пішли вперед за потужністю зарядки, причому це не обов'язково має бути флагман.

А якщо ви просто в пошуках нового смартфона і не знаєте з чого почати, бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом смартфонів, які пропонують найкраще співвідношення ціни та якосты. Усі пристрої розділили на 5 категорій.

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