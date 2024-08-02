У найдешевшій категорії перше місце посів дворічний ZTE, а в найдорожчій – Red Magic 9 Pro,

Розробники найвідомішого мобільного бенчмарка – AnTuTu – опублікували свіжі рейтинги Android-смартфонів, які пропонують найкраще співвідношення ціни та потужності влітку 2024 року. Усі пристрої розділили на 5 категорій.

У рейтингу за липень відбулися цікаві зміни. Наприклад, найдешевшим лідером AnTuTu стала дворічна модель ZTE, а в надбюджетній категорії панує Redmi.

Початковий сегмент. У сегменті до 138 доларів перше місце зайняв ZTE Axon A41 5G. Апарат, що дебютував у 2022 році, став найдешевшим андроїдом на базі Snapdragon 870. Друге і третє місця розділили ZTE Axon A41 5G і iQOO Z8x.

У сегменті до 138 доларів перше місце зайняв ZTE Axon A41 5G. Апарат, що дебютував у 2022 році, став найдешевшим андроїдом на базі Snapdragon 870. Друге і третє місця розділили ZTE Axon A41 5G і iQOO Z8x. Бюджетний сегмент. Redmi Turbo 3 лідирує серед смартфонів до $277. У цій моделі є майже все, щоб вважатися середняком, але коштує вона як бюджетник. За ним розташувалися Redmi K70E і OnePlus Ace 3V.

Redmi Turbo 3 лідирує серед смартфонів до $277. У цій моделі є майже все, щоб вважатися середняком, але коштує вона як бюджетник. За ним розташувалися Redmi K70E і OnePlus Ace 3V. Середньобюджетний сегмент . У категорії від 277 до 415 доларів на першому місці перебуває Redmi K70 Ultra, який, якщо вірити Xiaomi, поставив новий рекорд у бенчмарку AnTuTu. На другому і третьому місцях - Redmi K70 і iQOO Neo9.

. У категорії від 277 до 415 доларів на першому місці перебуває Redmi K70 Ultra, який, якщо вірити Xiaomi, поставив новий рекорд у бенчмарку AnTuTu. На другому і третьому місцях - Redmi K70 і iQOO Neo9. Субфлагмани. У сегменті дорожчих пристроїв (до $554) лідирує OnePlus Ace 3 Pro. Телефон вийшов примітним - потужний субфлагман з гігантською батареєю і пачкою флагманських функцій. За ним розташувалися Meizu 21 і Realme GT5 Pro.

У сегменті дорожчих пристроїв (до $554) лідирує OnePlus Ace 3 Pro. Телефон вийшов примітним - потужний субфлагман з гігантською батареєю і пачкою флагманських функцій. За ним розташувалися Meizu 21 і Realme GT5 Pro. Флагмани. У найдорожчій категорії перше місце посідає Nubia Red Magic 9 Pro, який отримав найпотужніше залізо, купу геймерських функцій і "плоский" дизайн. На другому і третьому місцях - OnePlus 12 і Red Magic 9S Pro. Усі три флагмани базуються на Snapdragon 8 Gen3.

Відео дня

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, спеціалісти AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Перші три місця посідають смартфони Nubia, OnePlus і Xiaomi.

Новий рейтинг десяти найбільш продаваних телефонів у світі показав, що моделі iPhone 15 купують найчастіше. Крім Apple, половину списку займають бюджетні смартфони Galaxy A-серії від Samsung.

Вас також можуть зацікавити новини: