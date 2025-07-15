На ринку з'явився смартфон з рекордною батарейкою: він коштує дешевше $200 (фото)

Також смартфон підтримує зарядку потужністю 80 Вт. Тобто він не тільки довго працює, але й швидко заряджається.

Компанія Honor провела презентацію в Китаї, де показала середньобюджетний смартфон X70. Ключовою перевагою новинки стала батарея місткістю 8300 мАг – це рекорд на ринку споживчих пристроїв.

За словами виробника, при активному використанні смартфон здатний пропрацювати цілий день без необхідності шукати розетку. Також пристрій підтримує зарядку 80 Вт як по дроту, так і бездротовим способом. Тобто він не тільки довго працює, але й швидко заряджається.

Смартфони з найбільшим акумулятором у 2025 році:

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Honor X70 оснащений 6,79-дюймовим AMOLED екраном 1.5K, піковою яскравістю 6000 ніт і частотою 120 ГЦ. Для роботи використовується процесор Snapdragon 6 Gen 4 у парі з 8 ГБ або 12 ГБ ОЗП. В основній камері - 50-мегапіксельний сенсор із діафрагмою f/1.88 і OIS. Фронтальна камера - з 8-мегапіксельним датчиком, f/2.0.

У Honor кажуть, що це перший смартфон у галузі з сертифікаціями Gold Label Threeproof і IP69K: його можна кидати з висоти 2,5 метра на кам'яну підлогу і занурювати на глибину 6,6 метра в морську воду. При цьому екраном можна користуватися мокрими руками або в рукавичках.

Смартфон уже надійшов у продаж у Китаї. Вартість Honor X70 у мінімальній конфігурації – 1399 юанів (~195 доларів). Топова версія на 12 ГБ + 512 ГБ обійдеться в 1999 юанів (~280 доларів).

Як УНІАН уже писав, майбутній рекордно тонкий iPhone може відлякати покупців акумулятором з 2010-х. Apple робить ставку на дизайн, а не на тривалу роботу без підзарядки, тому iPhone 17 Air може отримати акумулятор лише 2800 мАг.

Нагадаємо, що випущений у червні на глобальному ринку Realme GT 7 з батареєю 7000 мАг виявився найбільш автономним сучасним смартфоном. Принаймні з тих, які продаються за межами Китаю. При середньому навантаженні телефон витримав рекордні 21 годину і 6 хвилин.

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