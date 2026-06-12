Скандальний смартфон Трампа виявився повною копією китайського Android-фона (фото)

Розбір показав, що пристрій відрізняється лише кольором та деякими незначними характеристиками.

Скандальний смартфон Трампа Trump T1 спочатку позиціювався як патріотична, "на 100% зроблена в США" альтернатива Apple і Samsung. Тепер, коли він через цілий рік нарешті дістався до перших власників, фахівці iFixit вирішили розібрати пристрій і перевірити, чи багато в ньому американського.

Пропустивши смартфон через комп'ютерний томограф, а потім розібравши до останнього гвинтика, спеціалісти, як і очікувалося, виявили те, що стало зрозуміло ще після анонсу: більшість компонентів і ключові технічні характеристики T1 повністю збігаються з HTC U24 Pro, випущеним у 2024 році.

Щоб "трампофон" не виглядав як абсолютна копія продукту HTC, йому змінили дизайн модуля камер, трохи змістили LED-спалах і змінили решітку нижнього динаміка, а корпус перефарбували в золотий. В іншому пристрої ідентичні, включаючи чипSnapdragon 7 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 512 ГБ.

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Ба більше, інженери змогли фізично переставити материнську плату від HTC U24 Pro в корпус Trump Mobile T1 – пристрій при цьому продовжив працювати, запустивши систему з фірмовим логотипом HTC.

Фахівці відзначають, що подібна ситуація вказує на використання спільного OEM/ODM-виробника, який випускає одну й ту саму базову платформу для різних виробників з мінімальними змінами дизайну. А значить, і Trump T1 є повністю китайським гаджетом в американській обгортці.

Раніше Trump T1 піддавався критиці через своє походження. Первісно команда Трампа робила акцент на американському виробництві, проте пізніше це формулювання зникло з сайту і було замінено розпливчастим слоганом "American-proud design".

До слова, T1 Phone оцінили у 499 доларів.За оцінками ЗМІ, понад 600 тисяч людей оформили попереднє замовлення на смартфон.

Раніше Трамп пригрозив Apple 25%-вим тарифом, якщо iPhone не вироблятимуть у США. Сьогодні техніка компанії виробляється і збирається лише у трьох країнах: Китаї, Індії та В'єтнамі.

Експерти назвали 5 найкращих флагманів з Китаю, які здатні не просто конкурувати з iPhone 17 Pro, а й перевершувати його в окремих сценаріях використання.

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