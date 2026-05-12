Сотні тисяч людей купили 'золотий смартфон' Трампа, але його так і не отримали

Смартфон T1 рекламували як преміальний пристрій золотого кольору вартістю 499 доларів, "розроблений і виготовлений у США".

Півмільйона прихильників Дональда Трампа можуть так і не отримати обіцяний смартфон Trump Mobile T1. Компанія оновила умови попереднього замовлення, фактично попередивши покупців, що пристрій може так і не з'явитися у продажу.

Як помітив портал TechRadar, у нових правилах зазначено, що депозит у розмірі 100 доларів не вважається покупкою і не гарантує випуск смартфона. Ба більше, Trump Mobile залишила за собою право взагалі відмовитися від запуску пристрою.

Смартфон Trump Mobile T1 вперше представили ще влітку 2025 року як "патріотичну" альтернативу Apple і Samsung. Пристрій вартістю 499 доларів рекламувався як Android-смартфон з маркуванням "Made in the USA". За оформлення попереднього замовлення компанія брала 100-доларовий депозит.

З того часу реліз неодноразово переносили. Спочатку запуск обіцяли в серпні 2025 року, потім – на початку 2026 року, проте до травня 2026-го жоден підтверджений покупець так і не отримав пристрій. Пізніше Trump Mobile взагалі прибрав дату релізу зі свого сайту.

За оцінками ЗМІ, близько 600 тисяч осіб внесли депозити на загальну суму $59 мільйонів. При цьому експерти та журналісти все частіше називають проєкт vaporware – продуктом, який активно рекламують, але який може ніколи не з'явитися на ринку.

Додаткові питання викликає і походження смартфона. Спочатку Trump Mobile робила акцент на американському виробництві, проте пізніше це формулювання зникло з сайту і було замінено розпливчастими слоганами "American-proud design". Журналісти вважають, що T1 може виявитися перейменованою версією китайського T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.

Раніше Дональд Трамп пригрозив Apple 25%-вим тарифом, якщо iPhone не вироблятимуть у США. Сьогодні техніка Купертіно виробляється і збирається лише у трьох країнах: Китаї, Індії та В'єтнамі.

