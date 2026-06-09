Новий Android-смартфон отримає рекордну батарею 11 000 мАг і тонкий корпус

Офіційний анонс очікується вже найближчими тижнями.

У мережі з'явилися "живі" фотографії та характеристики майбутнього телефону Honor X80 Pro Max, який, за інформацією інсайдерів, стане одним із найвитриваліших пристроїв середнього/субфлагманського сегмента. Про це пише Gizmochina.

Головною особливістю пристрою стане акумулятор ємністю 11 000 мАг – це найвищий показник серед масових моделей. При цьому новинка також підтримуватиме надшвидку зарядку по дроту потужністю 90 Вт, тому користувачам не доведеться турбуватися про повільну зарядку.

В основі смартфона лежить нова однокристальна система Snapdragon 6 Gen 5, а корпус буде надійно захищений від води та падінь, пропонуючи при цьому відносно тонкий корпус. Також смартфон матиме плоский OLED-екран з дуже тонкими рамками та роздільною здатністю 1,5K.

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На опублікованих знімках показана версія Honor X80 Pro Max з екошкіри у двоколірному дизайні. Згідно з витоками, офіційний анонс відбудеться вже в червні.

Раніше Vivo представила середньобюджетну новинку з рекордною батареєю 10 200 мАг. Запевняють, що повного заряду вистачить на 16 днів у режимі очікування, понад 24 години при помірному використанні та близько 12 годин під високим навантаженням.

УНІАН розповідав, що у 2026 році смартфони з батареєю 10 000 мАг і більше стануть звичним явищем. Насамперед це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

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