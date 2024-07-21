Ця функція вже доступна в останніх iPhone і парочці китайських флагманів.

Супутниковий зв'язок уже реалізовано в моделях iPhone 14/15 і парочці китайських флагманів, а скоро відбудеться його глобальний реліз – щойно вийде Android 15. Згідно з останніми даними, першими його отримають смартфони Google Pixel 9, які представлять у серпні.

Спеціалісти ресурсу Android Authority виявили в коді Android 15 beta 4 подробиці про Pixel Satellite SOS. Так називатиметься функція екстреного супутникового зв'язку, яка дасть змогу пристрою зв'язуватися із супутниками в тих місцях, де недоступна мобільна мережа.

Судячи з усього, супутниковий зв'язок буде обмежений текстовими повідомленнями, відправленими через Google Messages. Крім того, подібно до початкової пропозиції Apple, його збираються надавати безкоштовно, але тільки протягом перших двох років.

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Крім пристроїв Google, Samsung також готується незабаром представити підтримку супутникового зв'язку для своїх телефонів Galaxy. Це свідчить про те, що супутниковий зв'язок незабаром стане поширеною опцією в пристроях на базі Android, але тільки тих, які оновляться до 15-ї версії.

Зазначається, що поки що функціонал супутникового з'єднання обмежений для зв'язку з екстреними службами в місцях без стільникового покриття. Згодом вона також має надати доступ до SMS, MMS і деяких месенджерів, а пізніше – до повноцінного інтернету.

Раніше в мережі з'явився список із понад 350 смартфонів, які будуть сумісні із Android 15. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій основне оновлення, чи, можливо, час задуматися про апгрейд.

Якщо ви роздумуєте про апгрейд, авторитетні експерти називали 4 найкращі бюджетні смартфони для купівлі у 2024 році. Ці недорогі пристрої мають помітні компроміси, але пропонують усі необхідні функції, включно з оновленням до Android 15.

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