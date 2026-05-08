Провідні Android-бренди готують смартфони із селфі-камерами на 100 Мп: коли чекати

На ринку смартфонів назріває новий виток конкуренції в області фронтальних камер. За даними інсайдерів, провідні китайські Android-бренди готуються почати встановлювати у свої пристрої фронтальні камери з роздільною здатністю 100 мегапікселів.

Йдеться про фронтальний модуль з квадратним сенсором формату 1:1. Така конструкція дозволяє охоплювати ширший кадр і автоматично адаптувати орієнтацію знімка – людина може знімати як у портретному, так і в ландшафтному режимі, не повертаючи смартфон, пише GizmoChina.

Така конструкція має скласти конкуренцію Apple Center Stage в iPhone 17. Головна ідея в тому, щоб камера сама утримувала об'єкт у центрі кадру та перемикала композицію залежно від сценарію. Android-бренди фактично розвивають цю концепцію далі, додаючи значно вищу роздільну здатність, що потенційно має забезпечити більше деталей у фото та відео.

При цьому така висока кількість мегапікселів може негативно позначитися на якості зображення при слабкому освітленні. При зменшенні розміру окремих пікселів сенсор отримує менше світла, що часто призводить до зростання шумів і зниження деталізації в темряві.

За чутками, першими смартфонами з новою 100-мегапіксельною фронтальною камерою можуть стати пристрої Huawei із серії Nova 16, які вийдуть у другому кварталі 2026 року. Також очікується, що аналогічний сенсор з'явиться в майбутніх моделях OPPO. Find X10.

За версією лабораторії DxOMark, iPhone 17 Pro має найкращу селфі-камеру на ринку. А оскільки камера в iPhone 17 ідентична версії Pro, базова модель вартістю $800 теж перевершує всіх Android-конкурентів.

УНІАН розповідав, що у 2026 році смартфони з батареєю 10 000 мАг і більше стануть звичним явищем. У першу чергу це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

