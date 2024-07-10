Виробники будуть рідше використовувати синтетичну шкіру і повернуться до більш традиційних матеріалів.

Схоже, тренд на "шкіряні" смартфони відходить у минуле. Авторитетний інсайдер Digital Chat Station повідомив, що у 2024 і 2025 роках ми майже не побачимо нових смартфонів із задніми панелями, що імітують шкіру.

Очікується, що замість неї виробники віддадуть перевагу склу та кераміці. Частка Android-девайсів зі шкіряними "спинками" буде "дуже невеликою", а зустріти її можна буде тільки в середньобюджетних і бюджетних моделях.

Еко-шкіра зарекомендувала себе як неоднозначний матеріал, каже експерт. З одного боку, такий дизайн мав оригінальний і новаторський вигляд, крім того, шкіра стійкіша до подряпин порівняно зі склом і набагато краще справляється з падіннями з великої висоти, ніж пластик.

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З іншого боку, надійність у синтетичної шкіри не найвища, у зв'язку з чим з часом покриття зношується, з'являються потертості і злами. Попри те, що на працездатність телефону це ніяк не впливає, кришка має вкрай неестетичний вигляд.

Зазвичай виробники надають вибір покупцям: є варіанти як зі скла, так і екошкіри. Втім, так роблять не всі. Наприклад, Xiaomi 13 Ultra доступний у різних кольорах, але всі версії були виготовлені з екошкіри. Альтернативних варіантів немає.

Подивіться, що відбувається зі "шкіряними" смартфонами через місяці:

Раніше повідомлялося, що Android-флагмани неминуче подорожчають у 2024-2025 роках. Всьому причину називають перехід на новий чип Snapdragon. Серед основних кандидатів на подорожчання – Xiaomi 15, Samsung Galaxy S25 і OnePlus 13, а також топові моделі Vivo і Oppo.

Раніше авторитетні оглядачі з The Verge назвали найкращі смартфони з Android у 2024 році. До списку потрапили моделі від Samsung, OnePlus, Google і навіть один пристрій Nothing.

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