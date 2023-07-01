Окрім моделей 2021 та 2022 років випуску можна зустріти абсолютно нові пристрої, які дебютували менш як двоє місяців тому.

Декілька років тому на ринку смартфонів з'явився несподіваний тренд – виробники гаджетів почали випускати пристрої з обробкою, що імітує шкіру. Такий дизайн виглядав оригінально і новаторські, але тільки перший час.

Китайський блог WHYLAB поділився підбіркою фотографій про те, як виглядають "шкіряні" смартфони через кілька місяців після покупки. Окрім моделей 2021 або 2022 років випуску тут можна зустріти абсолютно нові апарати, наприклад, realme 11 Pro+, який вийшов півтора місяця тому.

До екошкіри, якою обтягують смартфони китайські виробники, немає майже ніяких питань – він виглядає стильно і приємний на дотик. Шкіра більш стійка до подряпин в порівнянні зі склом і краще справляється з падіннями з великої висоти, ніж пластик.

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Однак не можна протистояти природі і законам фізики: з часом шкіряне покриття зношується, з'являються потертості і злами. До речі, все це характерно і для інших предметів, зроблених з цього матеріалу.

У деяких смартфонів шкіряне покриття може й зовсім відшаруватися і відірватися. Ймовірно, це відбувається через погану якість клею, фізичних впливів і природного нагріву смартфона під час роботи.

На щастя, на працездатність смартфона це ніяк не впливає, але виглядає вкрай неестетично. Як варіант: можна використовувати чохол, щоб приховати цю проблему.

Варто зауважити, що багато виробників надають вибір покупцям: лінійки смартфонів виходять з варіантами зі скла і екошкіри. Однак так роблять не всі. Наприклад, камерофон Xiaomi 13 Ultra, вартістю майже 1500 євро, доступний у різних кольорах, але всі версії виготовлені з екошкіри. Альтернативних варіантів немає.

Раніше УНІАН розповідав про новий тренд у світі смартфонів у 2023 році. Відразу три виробники готують смартфони з рекордними 24 Гбайтами оперативної пам'яті. Зараз на ринку смартфонів можна знайти моделі максимум з 18 ГБ ОЗУ, але в більшість флагманів, як правило, стоїть 16 ГБ.

Першим смартфоном на ринку з 24 ГБ ОЗУ став Red Magic 8s Pro. У тесті AnTuTu він зумів побити недавній рекорд, встановлений флагманським чіпом MediaTek. Не виключено, що 24 Гбайт ОЗУ теж стали причиною такої високої продуктивності.

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