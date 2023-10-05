Користувачі фіксують збої в роботі пристроїв, звіти про помилку не відправляються.

У росіян масово перестали працювати найпопулярніші китайські смартфони. Про це повідомляє The Moscow Times.

Зокрема, власники смартфонів Xiaomi скаржаться на збої в роботі пристроїв: перестали відкриватися додатки Xiaomi Community, Mi Store, GetApps, не синхронізується Xiaomi Cloud, а звіти про помилку не відправляються.

Користувачі Mi Home також не можуть авторизуватися в екосистемі і підключитися до гаджетів через мережу. Через збій пропала можливість віддаленого запуску камер спостереження, роботів-пилососів і чайників.

Відео дня

Як повідомляється, найбільше скарг надійшло з Москви та Санкт-Петербурга. аналогічні проблеми зафіксовані з китайськими смартфонами і в Білорусі.

Тим часом в компанії Xiaomi підтвердили збій на серверах. Відзначається, що тільки за шість місяців поточного року компанія поставила в РФ 3,5 млн пристроїв.

У квітні поточного року Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни. Відомо, що компанія не просто продовжила свою роботу в РФ після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажу смартфонів у державі-терористі.

У самій компанії завили, що категорично відкидають звинувачення. "Ми не підтримуємо жодні військові дії. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі", - повідомили в Xiaomi.

Вас також можуть зацікавити новини: