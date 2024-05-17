Компанія поповнила "народну" лінійку Redmi Note новою моделлю Redmi Note 13R.

Бренд Redmi, що належить Xiaomi, представив свій новий бюджетний смартфон Redmi Note 13R. Поки що новинка продається тільки в Китаї, але вона майже без сумнівів з'явиться на глобальному ринку, як Note 13, Note 13 Pro і Note 13 Pro+.

У цьому бюджетнику поєднуються великий дисплей, відносно швидкий чип, непоганий набір камер і сучасний захист від вологи, пише Phone Arena. А ще він вийшов із попередньо встановленою оболонкою Xiaomi HyperOS.

Характеристики Redmi Note 13R

Екран: 6,79 дюйма, IPS, FHD+ (2460 x 1080 пікселів), пікова яскравість 550 ніт, кадрова частота 120 Гц;

Процесор: Snapdragon 4 Gen 2, графічний процесор Adreno 613;

Пам'ять: 6 ГБ/8 ГБ/12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4X і 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ вбудованої пам'яті UFS 2.2;

Акумулятор: 5030 мАг, швидка зарядка 33 Вт;

Камери: основна 50 Мп (1/2,76 дюйма, f1,8), макро 2 Мп (f/2,4), фронтальна 8 Мп.

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Смартфон отримав пластиковий корпус і поставляється в трьох кольорах: чорному, сріблястому і бірюзовому. Апарату не страшні ні дощ, ні пил (захист IP53), також він пройшов сертифікацію TUV Rhine, що підтверджує низьку дію синього світла на очі користувача.

Стартову версію Redmi Note 13R оцінили в 1399 юанів або 7000 грн. Топова конфігурація, яка отримала 12 Гбайт оперативної і 512 Гбайт вбудованої пам'яті, коштує 2199 юанів або майже 12 000 грн.

Раніше в асортименті Xiaomi з'явилася найдоступніша "розумна" каблучка на ринку. Це вкрай корисний девайс із великою автономністю, який ще й має стильний вигляд: з часом він може замінити розумний годинник.

А цього літа вийде перша "розкладачка" Xiaomi в стилі Samsung Galaxy Flip – уже є перше зображення смартфона.

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