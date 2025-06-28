AI Glasses стали однією з найдоступніших пропозицій на ринку, причому за функціональністю вони крутіші за Meta Ray-Ban.

Китайська Xiaomi включилася в перегони розумних окулярів з моделлю AI Glasses. Пристрій із вбудованим ШІ, голосовим управлінням і камерою Sony за функціональністю крутіший за Meta Ray-Ban – принаймні, на папері, пише видання Gizmodo.

Окуляри отримали квадратний дизайн оправи та корпус із прозорого пластику – зовні їх не відрізнити від звичайних. Гаджет важить лише 40 грам і дає змогу спілкуватися з асистентом Xiao AI та розпізнавати об'єкти, отримуючи про них ШІ-зведення за допомогою камери на 12 Мп (модуль IMX681), яка також може записувати 2К відео.

Вбудовані мікрофони записують голос користувача і за допомогою speech-to-text передають запит нейромережі. Також через окуляри можна слухати музику за допомогою вбудованих динаміків і відповідати на дзвінки.

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Час автономної роботи становить 8 годин, що майже вдвічі більше, ніж в основного конкурента – Meta Ray-Ban. Зарядка здійснюється через порт USB Type-C – без окремого кейса.

Xiaomi AI Glasses стали однією з найдоступніших пропозицій на ринку смарт-окулярів – за модель зі стандартними лінзами просять 1999 юанів, $275 (~11 000 грн). Також є просунуті версії, де можна змінювати кольори лінз – за 2699 і 2999 юанів (~15 000 і 17 000 грн).

Перші "розумні" окуляри Samsung теж практично готові. Їх випустять ближче до кінця 2025 року, а презентація очікується на початку липня разом з новими розкладачками та смарт-годинником.

Apple, як зазвичай, не поспішає долучатися до перегонів. За чутками, конкуренти Ray-Ban Meta з підтримкою Apple Intelligence вийдуть не раніше 2027 року.

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