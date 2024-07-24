У список потрапили свіжі і не дуже пристрої китайської компанії та її суббрендів.

Xiaomi випускає нові смартфони частіше за інших виробників, тому заплутатися при виборі оптимального гаджета вкрай легко. Разом з тим, є внутрішня конкуренція між суббрендами китайської корпорації, включно з Redmi, Poco і Black Shark.

Журналісти Pocket Tactics відібрали найкращі на їхній погляд смартфони Xiaomi. У список потрапили свіжі і не дуже пристрої компанії, які рекомендуються до покупки влітку 2024 року.

Xiaomi 14 – найкращий Xiaomi для більшості. Хоч його старший брат Xiaomi 14 Ultra є найбільш навороченим девайсом бренду, базовий Xiaomi 14 не поступається йому в потужності і камерах, коштуючи помітно дешевше. Батарея у нього не дуже велика (4610 мАг), зате від 0 до 100% вона заряджається всього за пів години.

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Xiaomi 13T Pro – топовий флагман минулого покоління. У ньому відмінно поєднуються топовий AMOLED-екран, потужний чип, приголомшливий набір камер і довговічна батарея. По суті, це дешевша версія Xiaomi 14, але з трохи урізаним функціоналом.

Poco X6 Pro – "топ за свої гроші". При ціні $300 смартфон пропонує шикарний AMOLED-дисплей з частотою 120 Гц, нову оболонку HyperOS прямо з коробки, а за потужністю він обходить навіть деякі бюджетні флагмани. Єдиним серйозним мінусом можна назвати відсутність бездротової зарядки.

Poco C65 – найкращий бюджетник. Випущений восени 2023 року апарат має 6.74-дюймовий дисплей на 90 Гц, процесор Helio G85, який вважається одним із найпродуктивніших у ніші бюджетних чипів, і до 256 ГБ пам'яті. Але головною "фішкою" Poco C65 є його великий час автономної роботи навіть при активному використанні.

Black Shark 5 Pro – найкращий ігровий смартфон. Цей потужний пристрій ідеально підходить для ігор, багато в чому завдяки фізичним тригерам, які перетворюють телефон на ігровий контролер. За мірками "геймерфонів" батарея в нього слабка (4650 мАг), проте це компенсується реактивною зарядкою на 120 Вт.

Нагадаємо, раніше цього тижня Xiaomi представила, як вона сама каже, "найпотужніший смартфон у світі". При цьому цінник у 350 доларів приємно здивує навіть тих, хто не готовий витрачати гроші на дорогі пристрої.

Також у мережі з'явилася інформація, що компанія Xiaomi дозволить своїм користувачам відключати рекламні матеріали в системних додатках смартфона за допомогою однієї кнопки. Нову функцію виявили в бета-версії прошивки HyperOS.

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