Після більш ніж десятирічної перерви корпорація з Купертіно налаштована вийти на ринок телевізорів.

У період з 2009 по 2011 рік неодноразово ходили чутки про те, що Apple хоче випустити власний телевізор, але пізніше компанія відмовилася від цієї ідеї. Тепер, після більш ніж десятирічної перерви, компанія налаштована більш рішуче, повідомляє Марк Гурман з Bloomberg.

За словами Гурмана, Apple "оцінює" ідею створення телевізора під своїм брендом, який може стати частиною нової категорії пристроїв для розумного будинку, які корпорація із Купертино почне випускати вже наступного року.

Наразі в асортименті Apple є тільки приставка Apple TV для стримінгу, що підключається до телевізора. Передбачається, що телевізор під брендом Apple зможе як мінімум запропонувати преміальний дизайн, потужний звук із вбудованою Siri і глибшу інтеграцію з екосистемою яблучних пристроїв.

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Але найцікавіше, що в єдиній офіційній біографії Стіва Джобса, що вийшла 2021 року, він розповідав своєму біографу Волтеру Айзексону про плани "заново винайти телевізор". Керівник Apple був упевнений, що зможе створити ТБ із "найпростішим користувацьким інтерфейсом, який ви тільки можете собі уявити".

Трохи пізніше тодішній головний операційний директор, а тепер генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що компанія "не зацікавлена у виході на ринок телевізорів". Однак відтоді минуло 15 років, тож багато що могло змінитися.

Нагадаємо, на початку 2024 року Apple випустила Vision Pro – свою першу AR-гарнітуру і перший продукт, на який не вплинув Стів Джобс. Щоправда, попри початковий ажіотаж і позитивні відгуки, попит на нього виявився мінімальним.

УНІАН розповідав про 5 гаджетів, які Apple покаже вже навесні 2025 року. Найочікуванішим анонсом називають iPhone SE 4, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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