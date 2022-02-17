Новинка присвячена 30-річчю компанії.

Майстрі з Cooler Master, які завжди славляться ефективними рішеннями в стилі мінімалізму, в цьому році святкують 30-річчя. На честь круглої дати компанія представила незвичайний корпус для ПК у вигляді гігантської кросівки.

Зрозуміло, розмір корпусу далеко не такий маленький, як справжнє взуття. Щоб вмістити всі компоненти, "кросівок" довелося збільшити. Причому серйозно.

Дизайн заснований на роботі моддера JMDF, який представив аналогічний продукт на виставці Case Mod World Series 2020. Як зазначають в Cooler Master, всередині достатньо місця для "топових флагманських процесорів і відеокарт, а також СВО" [система водяного охолодження – ред]. Блок живлення потужністю 600 Вт встановлений за замовчуванням.

Точні характеристики і ціна поки не розголошуються. Залишається лише сподіватися, що рекомендована роздрібна ціна виявиться меншою, ніж вартість корпусу ручної роботи JMDF – 3999 доларів (приблизно 113 000 грн). Компанія почне приймати попередні замовлення на корпус в третьому кварталі 2022 року.

На вибір буде доступно кілька кольорів:

Раніше інтернет-магазин ігор Steam опублікував щомісячну статистику по обладнанню своїх користувачів за січень 2022 року. Найпопулярнішою відеокартою, як і раніше, залишається "старий-добрий" Pascal – GeForce GTX 1060, а Windows 11 набирає обертів.

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