Вона допоможе розслабитися й передусім орієнтована на людей, які страждають безсонням.

На платформі колективного фінансування компанії Xiaomi з'явився досить цікавий девайс – інтелектуальна лампа, яка імітує цикли сходу та заходу сонця.

Вона допоможе розслабитися та передусім орієнтована на людей, які страждають безсонням, пише GizmoChina.

Наприклад, коли за вікном заходить сонце, лампа динамічно підлаштовується під захід, поступово вимикаючи світло і генеруючи білий шум для повного занурення в сон.

Під час сходу сонця лампа активується приблизно за пів години до того, як задзвонить будильник, щоб зімітувати схід сонця – світло поступово буде ставати все яскравіше. Як говориться в описі, це стимулює людський організм прокидатися більш природним чином, а не від нав'язливого звуку будильника.

Також лампа може імітувати повний місяць. А ще девайс стане в пригоді любителям йоги. Управляти приладом можна через фірмовий додаток. Вага пристрою – 1,1 кг.

Ціна питання – 549 юанів або 2400 у гривнях. Наразі девайс доступний тільки в Китаї, але незабаром повинен з'явитися і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

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