Користувач PlayStation здобув 'платину', яка 13 років вважалася недосяжною

Геймер із Японії став першим у світі, хто здобув "платину" в грі Ninja Gaiden Sigma 2 для PS Vita.

В ігровій індустрії сталася подія, яку багато хто вважав неможливою. Користувач вперше зумів здобути платиновий трофей у Ninja Gaiden Sigma 2 Plus – грі, яка довгі роки вважалася "непрохідною" на 100%.

Як повідомляє IGN, японський геймер Tqvry став першим у світі володарем платинового трофея в Ninja Gaiden Sigma 2 для PS Vita, яка вийшла ще в далекому 2013 році. Чоловік провів десятигодинну трансляцію, під час якої завершив фінальне випробування та отримав останній необхідний трофей.

Головна причина такої репутації – особливості самої гри. Для отримання останнього трофея потрібно пройти неабияк складні кооперативні місії на підвищеній швидкості (Turbo Mode). Однак у версії для PlayStation Vita відсутній онлайн-режим, тому замість другого гравця – "безглуздий ШІ-напарник".

Додаткову складність створює й технічний аспект: фреймрейт на портативній консолі обмежений 30 FPS, що створювало додаткові труднощі в цьому динамічному екшені. Тому протягом 13 років з моменту виходу Ninja Gaiden Sigma 2 вважалося, що отримати платину фізично неможливо.

У результаті це досягнення вже називають одним із найскладніших в історії PlayStation. Ба більше, є думка, що цей платиновий трофей може залишитися унікальним – настільки високий рівень складності, необхідний для його отримання.

Нагадаємо, на тлі дефіциту пам'яті Sony підняла ціни на PlayStation 5 по всьому світу, зокрема в Європі, на 100 євро. Оновлені рекомендовані роздрібні ціни набувають чинності вже 2 квітня. Напередодні подорожчання геймери почали масово скуповувати PlayStation 5 Pro.

Тим часом у PS Store триває великий весняний розпродаж зі знижками до 90%. В акції беруть участь як новинки на кшталт Call of Duty: Black Ops 7, Clair Obscur: Expedition 33 і Kingdom Come: Deliverance II, так і хіти: Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 та Elden Ring.

Вас також можуть зацікавити новини: