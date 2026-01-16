Valve опублікувала календар всіх розпродажів в Steam на 2026 рік

Компанія Valve заздалегідь оприлюднила календар усіх розпродажів і спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів. Весняний розпродаж, наприклад, триватиме з 19 по 26 березня.
Розклад розпродажів Steam на 2026 рік:
Січень
- Фестиваль детективів: 12–19 січня
- Фестиваль настільних ігор: 26 січня – 2 лютого
Лютий
- Фестиваль друку: 5–9 лютого
- Фестиваль битв між гравцями: 9–16 лютого
- Фестиваль ігор про коней: 19–23 лютого
- Лютневий фестиваль "Іграм бути" 2026: 23 лютого – 2 березня
Березень
- Фестиваль баштової оборони: 9–16 березня
- Весняний розпродаж Steam 2026: 19–26 березня
- Фестиваль будинку та інтер'єру: 30 березня – 6 квітня
Квітень
- Фестиваль пошуку предметів: 9–13 квітня
- Фестиваль Середньовіччя: 20–27 квітня
Травень
- Фестиваль побудови колод: 4–11 травня
- Фестиваль морів і океанів: 18–25 травня
Червень
- Фестиваль куль: 8–15 червня
- Червневий фестиваль "Іграм бути" 2026: 15–22 червня
- Літній розпродаж Steam 2026: 25 червня – 9 липня
Липень
- Фестиваль соціальної дедукції: 13–16 липня
- Фестиваль поїздів: 20–27 липня
Серпень
- Фестиваль кіберпанку: 3–10 серпня
- Фестиваль кеглів і кілочків: 17–20 серпня
- Фестиваль PvE-виживання та крафтингу: 31 серпня – 7 вересня
Вересень
- Фестиваль програмування: 10–14 вересня
- Фестиваль групових рольових ігор: 14–21 вересня
Жовтень
- Осінній розпродаж Steam 2026: 1–8 жовтня
- Кулінарний фестиваль: 12–19 жовтня
- Жовтневий фестиваль "Іграм бути" 2026: 19–26 жовтня
- Steam Scream Fest 5: 26 жовтня – 2 листопада
Листопад
- Фестиваль рольових автобаттлерів: 16–23 листопада
- Чорна п'ятниця: дати будуть оголошені пізніше;
Грудень
- Зимовий розпродаж Steam: 17 грудня 2026 – 4 січня 2027
Сам Steam розпочав 2026 рік з нового рекорду за одночасною кількістю гравців. На піку онлайн майданчик склав41,8 млн осіб, з яких 13,4 мільйона грали в різні ігри.
Також Steam розкрив найпопулярнішу конфігурацію геймерського ПК за підсумками 2025 року. Відеокарти GeForce RTX 50 поступово стають все популярнішими, хоча лідером, як і раніше, залишається RTX 3060.