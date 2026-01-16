Valve опублікувала календар всіх розпродажів в Steam на 2026 рік

Найближча сезонна акція стартує 19 березня.

Компанія Valve заздалегідь оприлюднила календар усіх розпродажів і спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів. Весняний розпродаж, наприклад, триватиме з 19 по 26 березня.

Розклад розпродажів Steam на 2026 рік:

Січень

Фестиваль детективів: 12–19 січня

Фестиваль настільних ігор: 26 січня – 2 лютого

Лютий

Фестиваль друку: 5–9 лютого

Фестиваль битв між гравцями: 9–16 лютого

Фестиваль ігор про коней: 19–23 лютого

Лютневий фестиваль "Іграм бути" 2026: 23 лютого – 2 березня

Березень

Фестиваль баштової оборони: 9–16 березня

Весняний розпродаж Steam 2026: 19–26 березня

Фестиваль будинку та інтер'єру: 30 березня – 6 квітня

Квітень

Фестиваль пошуку предметів: 9–13 квітня

Фестиваль Середньовіччя: 20–27 квітня

Травень

Фестиваль побудови колод: 4–11 травня

Фестиваль морів і океанів: 18–25 травня

Червень

Фестиваль куль: 8–15 червня

Червневий фестиваль "Іграм бути" 2026: 15–22 червня

Літній розпродаж Steam 2026: 25 червня – 9 липня

Липень

Фестиваль соціальної дедукції: 13–16 липня

Фестиваль поїздів: 20–27 липня

Серпень

Фестиваль кіберпанку: 3–10 серпня

Фестиваль кеглів і кілочків: 17–20 серпня

Фестиваль PvE-виживання та крафтингу: 31 серпня – 7 вересня

Вересень

Фестиваль програмування: 10–14 вересня

Фестиваль групових рольових ігор: 14–21 вересня

Жовтень

Осінній розпродаж Steam 2026: 1–8 жовтня

Кулінарний фестиваль: 12–19 жовтня

Жовтневий фестиваль "Іграм бути" 2026: 19–26 жовтня

Steam Scream Fest 5: 26 жовтня – 2 листопада

Листопад

Фестиваль рольових автобаттлерів: 16–23 листопада

Чорна п'ятниця: дати будуть оголошені пізніше;

Грудень

Зимовий розпродаж Steam: 17 грудня 2026 – 4 січня 2027

Сам Steam розпочав 2026 рік з нового рекорду за одночасною кількістю гравців. На піку онлайн майданчик склав41,8 млн осіб, з яких 13,4 мільйона грали в різні ігри.

Також Steam розкрив найпопулярнішу конфігурацію геймерського ПК за підсумками 2025 року. Відеокарти GeForce RTX 50 поступово стають все популярнішими, хоча лідером, як і раніше, залишається RTX 3060.

