Valve опублікувала календар всіх розпродажів в Steam на 2026 рік

Компанія Valve заздалегідь оприлюднила календар усіх розпродажів і спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів. Весняний розпродаж, наприклад, триватиме з 19 по 26 березня.

Розклад розпродажів Steam на 2026 рік:

Січень

  • Фестиваль детективів: 12–19 січня
  • Фестиваль настільних ігор: 26 січня – 2 лютого

Лютий

  • Фестиваль друку: 5–9 лютого
  • Фестиваль битв між гравцями: 9–16 лютого
  • Фестиваль ігор про коней: 19–23 лютого
  • Лютневий фестиваль "Іграм бути" 2026: 23 лютого – 2 березня

Березень

  • Фестиваль баштової оборони: 9–16 березня
  • Весняний розпродаж Steam 2026: 19–26 березня
  • Фестиваль будинку та інтер'єру: 30 березня – 6 квітня

Квітень

  • Фестиваль пошуку предметів: 9–13 квітня
  • Фестиваль Середньовіччя: 20–27 квітня

Травень

  • Фестиваль побудови колод: 4–11 травня
  • Фестиваль морів і океанів: 18–25 травня

Червень

  • Фестиваль куль: 8–15 червня
  • Червневий фестиваль "Іграм бути" 2026: 15–22 червня
  • Літній розпродаж Steam 2026: 25 червня – 9 липня

Липень

  • Фестиваль соціальної дедукції: 13–16 липня
  • Фестиваль поїздів: 20–27 липня

Серпень

  • Фестиваль кіберпанку: 3–10 серпня
  • Фестиваль кеглів і кілочків: 17–20 серпня
  • Фестиваль PvE-виживання та крафтингу: 31 серпня – 7 вересня

Вересень

  • Фестиваль програмування: 10–14 вересня
  • Фестиваль групових рольових ігор: 14–21 вересня

Жовтень

  • Осінній розпродаж Steam 2026: 1–8 жовтня
  • Кулінарний фестиваль: 12–19 жовтня
  • Жовтневий фестиваль "Іграм бути" 2026: 19–26 жовтня
  • Steam Scream Fest 5: 26 жовтня – 2 листопада

Листопад

  • Фестиваль рольових автобаттлерів: 16–23 листопада
  • Чорна п'ятниця: дати будуть оголошені пізніше;

Грудень

  • Зимовий розпродаж Steam: 17 грудня 2026 – 4 січня 2027

Сам Steam розпочав 2026 рік з нового рекорду за одночасною кількістю гравців. На піку онлайн майданчик склав41,8 млн осіб, з яких 13,4 мільйона грали в різні ігри.

Також Steam розкрив найпопулярнішу конфігурацію геймерського ПК за підсумками 2025 року. Відеокарти GeForce RTX 50 поступово стають все популярнішими, хоча лідером, як і раніше, залишається RTX 3060.

