В Epic Games Store безкоштовно роздають дві якісні гри на 100+ годин

Карткова roguelike-гра з незвичайною механікою та видовищний автобатлер про битви роботів.

У Epic Games Store розпочалася нова роздача безкоштовних ігор для ПК. З 24 вересня користувачі можуть додати до своєї бібліотеки Astrea: Six-Sided Oracles та Mechabellum. Акція триватиме лише тиждень – до 1 жовтня 18:00 за київським часом.

Astrea: Six-Sided Oracles – карткова roguelike-гра з незвичайною механікою: замість традиційних карт тут використовуються кубики, які визначають дії користувача. Один прохід займає в середньому 30–45 хвилин, а на досягнення 100% успіхів знадобиться близько 100 годин.

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Друга безкоштовна гра – Mechabellum, видовищний автобатлер про битви роботів. Гравці б’ються один з одним або з ШІ в різних режимах, і в кожному раунді потрібно не просто залучати на свій бік найдорожчих юнітів і купувати найпотужніші апгрейди, а робити це з розумом.

Щоб отримати ігри, достатньо зайти на сайт Epic Games Store, відкрити сторінку кожної роздачі та додати їх до бібліотеки. Після отримання гра залишиться у користувача назавжди, навіть коли безкоштовна акція закінчиться.

У наступній роздачі EGS геймери зможуть безкоштовно отримати візуальну новелу Buried Stars та ремастер System Shock 2.

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