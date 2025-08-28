У найближчих планах у студії випуск гри на PS5 і перехід на рушій Unreal Engine 5.5.4.

Для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вийде як мінімум два масштабних сюжетних доповнення. Перше вже перебуває в активній стадії розробки, підтвердили в GSC Game World.

Наразі немає додаткових подробиць про них – розробники лише підкреслили, що доповнення не тільки введуть у Stalker 2 новий сюжетний контент, а й запропонують "свіжий погляд на Зону", розширивши ігровий світ.

Відомо, що обидва доповнення увійдуть до складу видання Ultimate Edition. Команда сподівається поділитися деталями в найближчому майбутньому. Конкретніших термінів анонсу або виходу DLC поки не називають.

У дорожній карті Stalker 2 на залишок 2025 року доповнення не згадуються. У найближчих патчах гру переведуть на рушій Unreal Engine 5.5.4 і додадуть нові завдання, аномалії та інтерфейс.

Паралельно GSC Game World готує версію гри для PlayStation 5, реліз якої відбудеться в листопаді. Розробники також обіцяють оптимізацію під можливості PlayStation 5 Pro і DualSense.

Зазначимо, у рамках фестивалю шутерів від третьої особи в Steam на "Сталкер 2" діє знижка 30%. Базове видання гри можна придбати за 979 грн, а Ultimate Edition, до якого увійдуть сюжетні доповнення – 1784 грн.

