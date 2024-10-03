Реліз українського шутера заплановано на 20 листопада 2024 року для ПК і Xbox Series.

На YouTube з'явився майже півторагодинна документалка під назвою War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 від GSC Game World та Xbox, яка розповідає про розробку українського шутера в умовах війни.

До початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року студія GSC Game World базувалася в Києві. Потім команда була змушена передислокуватися до Праги, щоб завершити гру до запланованого релізу. Водночас деякі члени команди вирушили на фронт.

Команда STALKER 2 згадує, як після переїзду основного офісу до Праги їм довелося організовувати процес з нуля – зокрема повністю перезнімати акторські сцени. Усе це спричинило багаторазові перенесення гри. Найпершою офіційно анонсованою датою було 28 квітня 2022 року.

Документалка досліджує не тільки виклики, з якими зіткнулися розробники під час роботи над грою, а й значення аварії на Чорнобильській АЕС для українців та історію самої GSC Game World.

Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl заплановано на 20 листопада. Гра вийде на ПК і Xbox Series. Також шутер буде доступний за передплатою Xbox Game Pass.

Нагадаємо, напередодні GSC підняла ціни на всі виданняS.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl у Steam на 80%. Тепер вартість гри близька до ціни з Microsoft Store. Тобто найдешевше видання обійдеться в 1399 грн. Утім, це все одно дешевше, ніж багато сучасних ААА-новинок.

За вішлістами в Steam "Сталкер 2" перебуває на четвертому місці, поступаючись лише Monster Hunter Wilds, Hollow Knight: Silksong і Deadlock.

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