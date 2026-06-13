У Steam безкоштовно роздають одразу три ігри з 'дуже позитивними' відгуками

Користувачі можуть додати до своїх бібліотек атмосферний симулятор виживання, хоррор та інтерактивну драму від авторів Life is Strange.

Розробники та видавці періодично проводять безкоштовні роздачі своїх ігор у Steam, і зараз у користувачів є можливість отримати відразу три високо оцінені проєкти за 0 грн. Усі вони отримали позитивні відгуки користувачів, пише Polygon.

Перша гра, The Red Lantern, являє собою атмосферний симулятор виживання з елементами "рогалика". Гравцю доведеться досліджувати засніжені простори Аляски на собачій упряжці, причому дбати доведеться не тільки про себе, але й про хвостатих напарників.

З майже тисячі відгуків, які гравці залишили про The Red Lantern, 84% – позитивні. Безкоштовна роздача триватиме до вечора 18 червня.

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Друга роздача, Happy's Humble Burger Farm, поєднує симулятор роботи у фастфуді та хоррор. Ви працюєте нічну зміну в забігайлівці, поступово розкриваючи похмурі таємниці закладу та стикаючись із моторошними монстрами.

УSteamгра маєдуже високий рейтинг – її рекомендують аж 93% користувачів. Роздача присвясена виходу сиквелу Happy's Humble Burgatory незабаром й триватиме до 15 червня.

Третя і найбільша роздача – Tell Me Why, психологічна пригода від творців перших двух частин Life is Strange. Історія розповідає про близнюків із надприродним зв’язком, які намагаються відновити правду про своє дитинство.

З моменту виходу в 2020 році гра зібрала майже 8000 відгуків, а рейтинг тримається на позначці 81%. Отримати її безкоштовно можна протягом червня, акція закінчиться 1 липня.

Тим часом у PS Store триває піврічний розпродаж. У його рамках можна з вигодою до 90% придбати понад 3 тис. різних ігор та доповнень до них.

У свою чергу Nintendo підтвердила розробку ремейку культової гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Оригінальна Ocarina of Time вийшла 18 років тому для Nintendo 64 і залишається єдиною грою з 99 балами на Metacritic.

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