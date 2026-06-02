У Steam розпочалася безкоштовна роздача двох ігор, одна з них має рейтинг 95%

У цифровому магазині Steam стартувала чергова безкоштовна роздача. Цього разу користувачі можуть назавжди додати до своєї бібліотеки та завантажити одразу дві гри: Gravity Circuit і Tell Me Why.

Gravity Circuit – це 2D-платформер у дусі класики 80-х і 90-х. Ви будете бити супротивників кулаками та підтягувати їх гаком до себе, щоб виконувати комбо.

З майже 3 тисяч відгуків, які гравці залишили про Gravity Circuit, 95% – позитивні. Крім того, на Metacritic середній бал гри становить 89 балів зі 100. Забрати Gravity Circuit можна до 14 червня.

Друга безкоштовна гра – Tell Me Why. Це інтерактивна драма в дусі Life is Strange. За допомогою надприродного зв'язку головні герої досліджують спогади про своє дитинство, намагаючись з'ясувати, де ховається істина.

У Steam гра має рейтинг "Дуже позитивні" (82%). Критики були стриманішими, наприклад, в огляді від Eurogamer їй поставили 69/100, зазначивши, що в ній багато душі, але є й сюжетні шорсткості. Безкоштовна роздача триватиме до 30 червня.

Нагадаємо, Xbox офіційно відклала реліз довгоочікуваної рольової гри Fable від студії Playground Games. Тепер проект вийде не восени 2026 року, як планувалося раніше, а в лютому 2027-го.

Зате вже 5 червня на ПК, Xbox і PS5 відбудеться реліз ремейка Gothic, який анонсували ще в 2020 році. Автори обіцяють "вірність духу оригіналу", але з сучасною графікою, бойовою системою та адаптацією під геймпади.

