Компанія хоче протестувати додатки свого прототипу у реальних умовах.

Компанія Google проведе тестування прототипів окулярів із доповненою реальністю в громадських місцях. Пристрій поки не є офіційним продуктом й недоступний для громадськості.

Про це повідомляє CNBC.

Google хоче протестувати переклад у реальному часі та показ напрямку дороги користувачам у лінзах окулярів.

Як відомо, доповнена реальність накладає на зображення на зовнішню середу, на відміну від віртуальної реальності, де користувач повністю занурюється у штучний світ.

Зазначається, що деякі прототипи матимуть вигляд звичайних окулярів. Вони будуть оснащені мікрофонами, камерами і прозорими дисплеями. Пристрій має світлодіодне підсвічування, яке вмикається, коли окуляри записують дані зображення.

У компанії заявили, що окуляри не зніматимуть фото та відео, щоб користувачі могли їх зберігати та переглядати пізніше. Однак вони можуть використовувати дані зображення для ідентифікації об’єктів або показу напрямку дороги.

Нагадаємо, дещо раніше було випущено унікальний смарт-годинник, який працює до 50 днів без підзарядки.

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