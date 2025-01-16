Цікаво буде побачити, чи зможуть AMD зі своїм FSR 4.0 наздогнати Nvidia в цій галузі.

Nvidia зняла ембарго на деякі матеріали про відеокарти RTX 50 і опублікувала скріншоти, на яких продемонструвала переваги DLSS 4 з новою моделлю Transformer.

Завдяки Transformer чіткість картинки буде вищою, мерехтіння стане не таким помітним, а розмиття порівняно зі звичайним "апскейлом" на основі моделі CNN знизиться. Однак є і зворотний бік. З новою моделлю продуктивність виявиться нижчою.

Різниця в порівняльних скріншотах істотна, оцінити її зможе не тільки професіонал, а й простий користувач. Цікаво буде побачити, чи зможуть конкуренти наздогнати Nvidia в цій галузі. AMD вже працює над FSR 4.0, який кращий за FSR 3.1 буквально в усьому, але чи зможе він конкурувати з DLSS 4 Transformer – є великі сумніви, відзначають фахівці.

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Важливо зазначити, що нова модель для апскейлу з'явиться не тільки в DLSS 4, а й у попередніх версіях апскейлу, яка підтримується всіма картками GeForce RTX. Єдиною ексклюзивною фішкою для сімейства RTX 50 стане Multi Frame Generation, яка підвищить частоту кадрів до 8 разів.

При цьому ці поліпшення не будуть застосовані автоматично – розробникам доведеться самостійно оновлювати ігри, впроваджуючи в них нову версію DLSS. Про перехід на нову версію DLSS оголосили автори Cyberpunk 2077, Diablo 4, STALKER 2, God of War Ragnarok. Повний список можна подивитися тут.

RTX 5090 з 32 ГБ відеопам'яті GDDR7 надійде в продаж 30 січня за РРЦ 1999 доларів. Слідом за нею Nvidia випустить RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070 – останні дві моделі вийдуть уже в лютому.

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