Офіційна презентація має відбутися найближчими тижнями.

Intel буде єдиною корпорацією з "великої трійки" виробників GPU, хто випустить відеокарти нового покоління вже цього року. Дві моделі Arc B580 на базі сімейства Battlemage завчасно з'явилися на Amazon разом із рекламними зображеннями.

Перша модель називається ASRock Arc B580 Steel Legend OC. GPU прискорювача зроблений на новій архітектурі Xe2-HPG, а частота роботи GPU може досягати 2.8 ГГц. На борту 12 ГБ відеопам'яті GDDR6 (19 Гбіт/с) і 192-бітна шина.

Для живлення використовуються звичайні 8-контактні роз'єми: корпорація не стала переходити на роз'єм, створений за участю Nvidia. Мабуть, це пояснюється відносно низьким енергоспоживанням Arc B580. У "спеках" ідеться, що потрібен БЖ на 650 Вт.

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Крім Steel Legend, у продаж надійде модель Challenger OC. Це теж Intel Arc B580, однак компактніша і з простішою системою охолодження.

Інформації про ігрову продуктивність Arc B580 поки не представлено. У нинішньому сімействі відеокарт Intel є Arc A580 – це бюджетна ($179) картка з 8 гігабайтами пам'яті на борту, яка, за словами фахівців, пропонує найкраще співвідношення ціни-якості у своєму сегменті.

Оскільки обидві відеокарти вже "засвітилися" на Amazon, офіційна прем'єра Intel Arc B580, як і всього сімейства Battlemage, відбудеться найближчими тижнями.

Презентація нових відеокарт Nvidia очікується в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

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