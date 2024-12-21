Німецький ритейлер помилково ощасливив покупця новенькою Intel Arc B570.

Німецький ритейлер випадково відправив одному з учасників форуму PC Games Hardware відеокарту Intel Arc B570 раніше за офіційний реліз, який заплановано на січень. Нагадаємо, що Arc B570 - це спрощена версія B580, що має 10 ГБ відеопам'яті.

Власник карти встановив драйвери вручну через диспетчер пристроїв Windows, ігноруючи помилки. Після перезавантаження система розпізнала карту як Arc B580 з 10 ГБ VRAM і 15 Xe-ядер, хоча за специфікаціями у B570 їх має бути 18. Незважаючи на нестандартний процес встановлення, жодних помилок або збоїв роботи виявлено не було.

Тести показали, що відеокарта споживає всього 10 Вт у режимі простою із запущеним браузером Firefox. В іграх, таких як World of Warcraft Classic і Deus Ex, відеокарта показала стабільну роботу, хоча продуктивність не вимірювалася.

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Arc B570 позиціонується як бюджетне рішення в сегменті відеокарт і, за попередніми оцінками, буде порівнянна за продуктивністю з RX 6600 XT або Arc A770, але водночас запропонує оновлену архітектуру і підтримку таких технологій, як XeSS Frame Generation. Ціна на момент релізу складе 219 доларів, що робить її цікавим варіантом для тих, хто шукає доступне рішення для ігор.

Старша модель Arc B580 зараз у дефіциті, але Intel обіцяє дуже скоро налагодити стабільні поставки.

Раніше ми розповідали, що у новій лінійці відеокарт Nvidia RTX 50 буде реалізовано інноваційну технологію нейронного рендерингу.

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