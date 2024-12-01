Офіційна презентація має відбутися найближчими днями.

За кілька днів до прем'єри відеокарт нового покоління Intel Arc Battlemage у мережі з'явилися всі характеристики новинок. Як уже повідомлялося раніше, чипмейкер випустить дві модели: Arc B570 і Arc B580.

Судячи з характеристик, це будуть рішення середнього рівня, пише VideoCardz.

Характеристики Intel Arc B570

18 ядер Xe2, 144 обчислювальних блоки.

10 ГБ відеопам'яті GDDR6.

160-бітна шина, 19 Гбіт/сек.

Частота GPU до 2.6 ГГц.

Характеристики Intel Arc B580

20 ядер Xe2, 320 обчислювальних блоків.

12 ГБ відеопам'яті GDDR6

192-бітна шина, 19 Гбіт/сек.

Частота GPU до 2.8 ГГц.

У характеристиках обох карток зазначено наявність трьох портів DisplayPort 2.1 і одного HDMI 2.1, а також інтерфейс PCIe 4.0×8. Водночас є натяки на високе енергоспоживання: Arc B570 отримуватиме живлення від одного 8-контактного роз'єму, а в B580 таких одразу два. Це означає максимальну потужність у ~375 Вт.

Відео дня

Інформації про ціни та ігрову продуктивність обох відеокарт немає. Передбачається, що Arc B580 коштуватиме близько 250 доларів (~10 500 грн), а B570 – ще менше. Ймовірно, 200 доларів (~8300 грн). Презентація карт відбудеться 3 грудня.

Презентація нових відеокарт Nvidia відбудеться в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Раніше експерти радили, яку відеокарту вибрати економному геймеру наприкінці 2024 року. Radeon RX 7600 назвали найкращою за сукупністю якостей, а RTX 4060 стане оптимальним вибором для фанатів "зелених".

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