Уже скоро Intel Arc 580 має стати доступнішою.

Несподівано, але Intel випустила Arc B580, чудову відеокарту для бюджетного геймінгу, і її вже не купити, ритейлери розпродали всі запаси. Гравці, які за останні роки натерпілися від дефіциту заліза, забили на сполох, але Intel має намір виправити проблему з поставками в найкоротший час.

Про це заявив фахівець зі зв'язку з громадськістю Марк Ентоні Рамірез виданню The Verge. За його словами, щотижня Intel надсилатиме продавцям партію Intel Arc B580, а надалі працюватиме з партнерами, щоб налагодити стабільні поставки відеокарт:

"Попит на відеокарти Arc B580 високий, і багато роздрібних продавців уже розпродали свої початкові запаси. Ми очікуємо щотижневого поповнення запасів графічних карт Intel Arc B580 Limited Edition і працюємо з партнерами, щоб забезпечити постійну наявність варіантів на ринку."

У найбільших магазинах заліза Newegg, B&H і Amazon Arc B580 зараз не дістати, все розпродано. До України новинка ще не дісталася, але зараз очікуються поставки від вендорів ASRock, Maxsun і Sparkle.

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