Останні драйвери NVIDIA версії 572.XX стали причиною нестабільної роботи відеокарт серій RTX 30 і 40.

Дедалі більше власників відеокарт серії Nvidia GeForce RTX 40 і RTX 30 стикаються з проблемами продуктивності та стабільності після встановлення драйверів 572.XX. Як повідомляє Tom's Hardware, на ситуацію навіть звернули увагу деякі розробники ігор.

Вивчивши критичну помилку, розробники гучних новинок The First Berserker: Khazan і inZOI звинуватили в нестабільній роботі NVIDIA і попросили гравців повернутися на драйвери версії 566.36, випущені аж у грудні 2024 року.

Найчастіше зависання і вильоти спостерігаються у власників відеокарт серії RTX 40, але розробники радять відкотити драйвер і користувачам RTX 30. При цьому новенькі моделі RTX 5090, 5080 і 5070 Ti опинилися поза зоною ризику і працюють без збоїв.

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Незважаючи на зростаючу кількість скарг, Nvidia, як і раніше, офіційно не визнала жодних серйозних проблем із драйвером 572.xx на відеокартах RTX 30-ї та 40-ї серії. Нестабільна робота, "краші" і вильоти виникали й у власників новеньких відеокарт RTX 50, але в міру оновлення драйверів ця проблема в основному зникла.

Можливо, що проблему буде вирішено в майбутніх оновленнях ПЗ, але наразі тим власникам відеокарт Nvidia, хто шукає стабільніший ігровий процес, краще дотримуватися старих, перевірених драйверів.

Раніше УНІАН розповідав, що Nvidia відключила підтримку 32-бітної PhysX для відеокарт GeForce RTX 5000, що позначилося на їхній продуктивності в старих іграх. Деяким навіть доводиться встановлювати ще одну картку, щоб грати в старі ігри.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. GeForce RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а кількість геймерів, які віддають перевагу Windows 10, збільшилася.

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