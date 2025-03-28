Симулятор життя inZOI вийшов у Steam – геймери масово починають 'ховати' Sims

Власники гри в ранньому доступі отримають усі доповнення безкоштовно.

Корейський симулятор життя inZOI примудрився стати лідером за кількістю "вішлистів" у Steam, обігнавши, наприклад, Hollow Knight: Silksong і Elden Ring: Nightreign. Тепер відбувся запуск у ранньому доступі – і там усе добре.

Уже в перші години релізу inZOI очолив топ із продажів Steam, а піковий онлайн сягнув позначки 60 000 геймерів. У гри 87% позитивних відгуків: симулятор має потенціал і може стати найкращим симулятором життя за всю історію.

У inZOI геймери можуть керувати транспортом, передавати персонажам свою міміку за допомогою камери смартфона, а також перетворювати будь-які об'єкти з фотографій і зображень на меблі або аксесуари.

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У проєкта потужний редактор персонажів (по суті, можна створити кого завгодно), широкий вибір улюбленців, за якими потрібно доглядати (годувати, розважати і чухати), просунута бойова система і сувора система смерті (можна невдало полагодити чайник і померти від удару струмом).

inZOI – системні вимоги

Мінімальні:

Intel i5 10400 або AMD Ryzen 5 3600 або AMD Ryzen 5 3600

NVIDIA RTX 2060 або AMD Radeon RX 5600 XT.

12 ГБ ОЗП.

Рекомендовані:

Intel i7 12700K або AMD Ryzen 7 7800X3D

NVIDIA RTX 3070 або AMD Radeon RX 6800 XT.

16 ГБ ОЗП.

В українському Steam за inZOI просять 1199 грн. У межах періоду раннього доступу гра продається за зниженою ціною – у день виходу версії 1.0 цінник збільшиться. Щоправда, станеться це тільки у 2026 році.

Раніше стало відомо, що власники гри в ранньому доступі отримають усі доповнення безкоштовно. Найближчий великий апдейт вийде вже в травні – на симулятор життя чекають інструменти для моддингу, внутрішньоігрові читкоди та інше.

Днями в Steam "завірусився" новий хіт – симулятор наркоторгівлі в дусі серіалу "Пуститися берега". Піковий онлайн перевалив за 140 000 геймерів, а користувацький рейтинг становить значні 98%.

А в Epic Games Store роздають одразу дві високооцінені ігри про котів. Безкоштовна триватиме до вечора 3 квітня.

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