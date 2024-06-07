Флагман нового покоління буде представлений у 4-му кварталі 2024 року, тобто в період з жовтня по грудень.

GeForce RTX 5090, топова відеокарта нового покоління Nvidia, може коштувати куди дорожче ніж RTX 4090, флагман актуальної серії. Схоже, що тенденція цін, що передається з покоління в покоління, нікуди не зникне: зросте продуктивність, зросте і ціна.

На каналі авторитетного інсайдера Moore's Law is Dead вийшов новий відеоролик, в якому стверджується, що RTX 5090, імовірно, надійде на ринок за ціною 2500 доларів, що на 700 доларів більше за рекомендовану ціну RTX 4080, яка продавалася за $1800.

Також він підтвердив інформацію про те, що GeForce RTX 5090 буде простішою, ніж очікувалося. Топовий флагман дійсно отримає лише 28 гігабайтів пам'яті GDDR7. Раніше мережеві аналітики повідомляли про 32 ГБ VRAM.

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При цьому він упевнений, що відеокарту з 32 ГБ пам'яті NVIDIA все ж випустить. Але це буде не ігрова модель, а професійна. Мабуть, на базі того ж GPU, що і RTX 5090.

GeForce RTX 5090 буде представлено в 4-му кварталі 2024 року, тобто в період із жовтня до грудня. Продажі стартують незабаром після анонсу. Якщо чутки вірні, спочатку на ринку з'явиться RTX 5080, а пізніше вийде RTX 5090.

Нагадаємо, раніше цього року Nvidia оновила серію GeForce RTX 40хх відразу 3 новими моделями з приставкою Super. Профільні портали особливо високо оцінили RTX 4070 Super, назвавши її найкращою відеокартою для ігор у середньобюджетному класі.

Свіже опитування Steam показало, що все більше користувачів відмовляються від застарілих GeForce GTX і переходять на більш сучасні рішення з підтримкою трасування променів. У рейтингу відеокарт на травень 2024 року лідирує GeForce RTX 3060.

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