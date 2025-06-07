Черговий випадок підміни стався на одному з найбільших онлайн-маркетплейсів.

У мережі сплив черговий випадок підміни відеокарт в одному з найбільших у світі магазинів. Користувач Reddit розповів, як йому замість GeForce RTX 5090 у модифікації GIGABYTE AORUS Master на Amazon відправили коробку відеокарти, усередині якої були пакет рису, пакет макаронів і непізнаний GPU іншого бренду.

На Amazon товар був позначений як новий, покупець заплатив за нього 2950 євро. На шляху з Іспанії до Нідерландів замовлення пройшло кілька проміжних пунктів на кшталт складів і розподільчих центрів, тому точно з'ясувати, на якому етапі відбулася підміна, досить складно.

Користувачі Reddit в коментарях припустили, що відеокарту раніше замовив хтось інший, потім оформив повернення, але замість картки відправив предмети для обваження, щоб імітувати оригінальну масу упаковки. Скоріш за все, Amazon не провів належну перевірку повернутого товару і повторно виставив його на продаж, що і призвело до подібної ситуації.

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Усередині коробки також виявилася стара, неабияк поношена відеокарта, яку покупець не зміг точно впізнати. Судячи з фото, вона, скоріш за все, належить до лінійки Galax KFA2 EX/EXOC на архітектурі Pascal – GTX 1080 або GTX 1080 Ti.

Подібні інциденти не обмежуються тільки інтернет-магазинами. Покупці ZOTACGeForce RTX 5090 у роздрібній мережі Micro Center виявили всередині коробки кілька рюкзаків замість очікуваного пристрою вартістю близько $3000.

До речі, в Європі GeForce RTX 5090 уже продають дешевше за рекомендовану ціну. Зараз карту в деяких виконаннях можна придбати за 2299 євро (~108 000 грн). В Україні вартість RTX 5090 поки перебуває в районі ~140 000 грн.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у геймерів є GeForce RTX 3060. За нею йдуть мобільна GeForce RTX 4060 і її десктопний варіант.

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