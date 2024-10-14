Radeon RX 7900 GRE є найкращою за сукупністю якостей, а RTX 4060 назвали оптимальним вибором для 1080p-геймінгу.

Редакція авторитетного технопорталу TechRadar склали добірку найкращих відеокарт для ігор, які можна придбати в жовтні 2024 року. Автори не складали топи, а вибрали найкращі прискорювачі в різних категоріях.

Епоха дефіциту і високих цін, викликаних, зокрема, активністю майнерів, залишилася позаду. Зараз гарний час оновити свою систему, тим більше що AMD і Nvidia прагнуть максимально скоротити залишки старих моделей напередодні швидкого виходу нового покоління.

Radeon RX 7900 GRE – найкраща відеокарта для більшості. Це збалансований прискорювач з адекватним цінником, який чудово підходить для 1440p і 1080p.

найкраща відеокарта для більшості. Це збалансований прискорювач з адекватним цінником, який чудово підходить для 1440p і 1080p. GeForce 4070 Super – найкраща відеокарта Nvidia. Вона дуже хороша для 2K, а з DLSS 3 FG вийде пограти і в 4K. У неї є здорова конкуренція з боку топових моделей AMD Radeon, але 4070 Super безумовно має перевагу.

найкраща відеокарта Nvidia. Вона дуже хороша для 2K, а з DLSS 3 FG вийде пограти і в 4K. У неї є здорова конкуренція з боку топових моделей AMD Radeon, але 4070 Super безумовно має перевагу. Radeon RX 7600 – найкраща бюджетна відеокарта. Оптимальний вибір для геймерів, які планують грати в 1080p і не хочуть витрачати більше ніж 300 доларів.

найкраща бюджетна відеокарта. Оптимальний вибір для геймерів, які планують грати в 1080p і не хочуть витрачати більше ніж 300 доларів. GeForce RTX 4080 Super – найкраща відеокарта для 4K. За продуктивністю вона поступається тільки потужнішій RTX 4090, але при цьому коштує суттєво дешевше, ніж RTX 4080, яка прийшла їй на зміну, що робить її ідеальною 4K-картою для ентузіастів.

найкраща відеокарта для 4K. За продуктивністю вона поступається тільки потужнішій RTX 4090, але при цьому коштує суттєво дешевше, ніж RTX 4080, яка прийшла їй на зміну, що робить її ідеальною 4K-картою для ентузіастів. Radeon RX 7800 XT – найкраща відеокарта для 2K. Вона отримала 16 Гбайт пам'яті і чудово справляється з будь-якими іграми з роздільною здатністю 2К. У плані продуктивності вона поступається GeForce RTX 4070 Super, але різниця в ціні в $100 робить її більш привабливим вибором.

найкраща відеокарта для 2K. Вона отримала 16 Гбайт пам'яті і чудово справляється з будь-якими іграми з роздільною здатністю 2К. У плані продуктивності вона поступається GeForce RTX 4070 Super, але різниця в ціні в $100 робить її більш привабливим вибором. GeForce RTX 4060 – найкраща відеокарта для 1080p. У TechRadar похвалили її за відмінну продуктивність із DLSS.

найкраща відеокарта для 1080p. У TechRadar похвалили її за відмінну продуктивність із DLSS. Intel Arc A770 – найкраща відеокарта Intel. Це найдоступніша модель із 16 ГБайт відеопам'яті. Але все ще залишається проблема з драйверами в старих іграх.

Відео дня

Свіже опитування Steam показало, що відеокартами Nvidia 77% свої ПК оснастили понад 77% користувачів, тоді як частка AMD становить лише 15%. Найпопулярнішою ж моделлю є RTX 3060, але в спинку їй дихає RTX 4060.

Нещодавно в мережу "злили" вартість майбутніх відеокарт Nvidia GeForce RTX 50. Заплатити за них доведеться добряче, особливо за RTX 5090, яка буде справжньою відеокартою-"монстром" з 32 ГБ VRAM і енергоспоживанням 600 Вт.

Вас також можуть зацікавити новини: