Презентація RTX 5070, 5080 і 5090 очікується на CES 2025 на початку січня.

Уже підтверджено, що компанія Nvidia в січні майбутнього року представить нову серію відеокарт GeForce RTX 50. І заплатити за них доведеться добряче, якщо вірити даним інсайдера і автора YouTube-каналу Moore's Law Is Dead.

GeForce RTX 5090 – 1999-2499 доларів (~82 000-103 000 грн).

GeForce RTX 5080 – 1199-1499 доларів. (~50 000-60 000 грн).

GeForce RTX 5070 – 599-699 доларів (~25 000-29 000 грн).

Конкретних цін інсайдер не називає, лише приблизний діапазон вартості кожної моделі GPU. Nvidia вже нібито почала повідомляти партнерів про ціни майбутніх відеокарт із новітньою архітектурою Blackwell.

Відповідно до джерела, GeForce RTX 5090 буде справжньою відеокартою-монстром. Рішення для найвимогливіших геймерів отримаєGPUз 21 760 ядрами CUDA і 32 ГБайт пам'яті GDDR7 з шиною 512 біт. Дві інші карти будуть значно простішими.

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Обсяг пам'яті у RTX 5080 і RTX 5070 залишиться на колишньому рівні – 16 ГБ і 12 ГБ відповідно. При цьому тип пам'яті зміниться з GDDR6X на GDDR7.

Очікується, що у топових карток Nvidia не буде конкурентів. Повідомляється, що AMD все ж не зуміла витримати конкуренції з "зеленими" і в наступному поколінні GPU покине топовий сегмент, розрахований на найдосвідченіших геймерів. Таким чином флагман Radeon RX 8000-ї серії буде порівнянний з RX 7900 XTX.

Раніше була інформація, що нове покоління відеокарт від Intel випередить і Nvidia, і AMD. Графічні процесори Intel Arc Battlemag з'являться до кінця 2024 року і запропонують великий приріст продуктивності.

Свіже опитування Steam показало, що відеокартами Nvidia свої ПК оснастили понад 77% користувачів, тоді як частка AMD становить лише 15%. Найпопулярнішою ж моделлю є RTX 3060, але в спинку їй дихає RTX 4060.

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