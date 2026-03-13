Аналітики прогнозують кінець епохи дешевих ПК через дефіцит пам'яті

За оцінками IDC, у 2026 році глобальні поставки ПК скоротяться приблизно на 11,3 %, що значно гірше за попередні прогнози.

Дослідницька компанія IDC опублікувала свіжий звіт про стан ринку ПК у 2026 році, і він уже гірший, ніж прогнози буквально місячної давності. На це звернув увагу портал Wccftech.

Аналітики тепер прогнозують спад глобальних поставок на 11,3%, що набагато гірше за попередні очікування (2,4%). При цьому вплив дефіциту DRAM вийде за межі вузького сегмента – його наслідки торкнуться всіх рівнів ринку споживчих ПК.

За оцінкою IDC, нестача пам'яті зберігатиметься щонайменше до 2027 року. Навіть якщо ціни почнуть поступово знижуватися, ринок, ймовірно, не повернеться до рівнів цін 2025 року. Натомість сформується нова норма: з вищою середньою ціною пристроїв і спрощеними характеристиками.

Відео дня

Відзначається, що ця тенденція фактично завершує епоху бюджетних і доступних ПК. Виробники вже змушені підіймати ціни, щоб компенсувати подорожчання пам'яті. У звіті також йдеться про те, що крім дефіциту пам'яті, тиск на ринок створюють геополітична нестабільність і глобальні логістичні ризики.

Що цікаво, у грошовому вираженні ринок, за оцінкою IDC, зросте до $274 млрд, незважаючи на складну ситуацію з виробництвом і поставками. Хоча це буде зумовлено зростанням цін.

Нестача DRAM стає все більш критичною – компанії по всьому світу відчувають складнощі з доступом до модулів пам'яті. Подорожчання ризикує торкнутися всього: від комплектуючих для ПК і ноутбуків до смартфонів. Раніше користувачів попередили про 40% подорожчання ноутбуків у 2026 році.

Інші компанії на тлі кризи пам'яті вже коригують стратегії: Nvidia вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти, Sony відкладає вихід PS6 до 2029 року, а Valve підтвердила, що купити Steam Deck тепер стане складніше.

Вас також можуть зацікавити новини: