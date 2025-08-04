Нове покоління погано продається, а на складах накопичуються надлишки.

Nvidia і партнери-виробники відеокарт планують "агресивно" знизити вартість відеокарт сімейства GeForce RTX 50хх. Передбачається, що ціни підуть униз уже в серпні.

За даними BoardChannels і Chiphell, це пов'язано зі слабким попитом на нове покоління GeForce RTX і надлишком пристроїв на складах. Стверджується, що поставки відеокарт перевищили попит як мінімум у деяких регіонах світу.

Коригування цін торкнеться собівартості для партнерів на кшталт ASUS, MSI, Gigabyte та інших. Цей крок дасть змогу вендорам досягти своїх цілей із продажів і "підтримати ліквідність ринку".

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Як зазначають ЗМІ, деякі партнери почали знижувати ціни на моделі RTX 50 вже наприкінці липня. Як приклад наводиться GeForce RTX 5070: ціна карти на Amazon опустилася до $580. Це найнижча ціна за всю історію спостережень.

Передбачається, що найближчими тижнями знижки з'являться на значну кількість моделей GeForce RTX 50. При цьому йдеться, судячи з усього, про тимчасові акції, а не про повний перегляд роздрібних цін.

Раніше ЗМІ розповіли, що відеокарти NVIDIA RTX 50 Super зі збільшеним на 50% об'ємом пам'яті надійдуть у продаж наприкінці 2025 року. Так, RTX 5080 Super отримає 24 ГБ пам'яті, а у RTX 5070 Super буде 18 ГБ пам'яті.

Тим часом Nvidia припиняє підтримку відеокарт на архітектурах Maxwell, Pascal і Volta. До них належать такі хіти, як GeForce GTX 1060 і GeForce GTX 1080 Ti.

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