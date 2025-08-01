Після 25 жовтня для них виходитимуть тільки щоквартальні оновлення безпеки.

Nvidia почала поетапно згортати підтримку відеокарт на архітектурах Maxwell, Pascal і Volta ще на початку року. Тоді компанія позбавила їх підтримки інструментарію CUDA Toolkit. Тепер же виробник оголосив дату "похорону" драйверів для цих карток.

Останнє оновлення з підтримкою ігор відеокарти серії GTX 700, GTX 900 і GTX 1000 отримають 25 жовтня 2025 року. Після цього для них виходитимуть тільки щоквартальні оновлення безпеки – і то лише до жовтня 2028 року.

Це безпосередньо стосується таких хітів, як GeForce GTX 1060 і GeForce GTX 1650. Остання, до речі, навіть зараз займає 5 позицію серед найпопулярніших відеокарт за статистикою Steam з часткою 3,35%. Лідером є мобільна RTX 4060.

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Таким чином, з осені цього року оптимізації для нових ігор буде доступна власникам GeForce RTX 20 і старше. До них належать RTX 2060, 2060 Super, 2070, 2070 Super, 2080, 2080 Super і 2080 Ti.

Крім цього, з жовтня 2026 року Nvidia повністю завершить випуск ігрових драйверів (Game Ready Driver) для ОС Windows 10. У компанії нагадали, що Microsoft припиняє офіційну підтримку "десятки" з 14 жовтня цього року, тож Nvidia дає геймерам фору на рік, щоб перейти на Windows 11.

Як УНІАН уже повідомляв, відеокарти RTX 5060 Ti нарешті досягли рекомендованих цін після періоду дефіциту і штучно завищених цінників. Версію з 16 ГБ VRAM сьогодні можна купити за 429 доларів.

Раніше експерти протестували сотні відеокарт AMD і Nvidia і визначили топ-5 найкращих. Усі вони демонструють відмінне співвідношення ціни-якості та ще не скоро застаріють.

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