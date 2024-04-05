При цьому iOS і macOS такий функціонал є вже досить давно.

У коді бета-версії iPadOS 17.5 виявили довгоочікувану фічу: спеціальне меню стану батареї. У ньому можна буде дізнатися стан акумулятора планшета, включно з максимальною ємністю і кількістю циклів.

Судячи з усього, функція буде ексклюзивною для майбутніх моделей iPad Air і iPad Pro, оскільки на жодній з наявних моделей iPad розділ "Стан батареї" не відображається, пише портал GizChina. Втім, є ймовірність, що це просто баг.

Аналогічне меню з розширеною інформацією про стан батареї Apple додала в лінійку iPhone 15. У налаштуваннях айфонів тепер показується кількість виконаних циклів зарядки, дата виробництва акумулятора і його першого використання.

Відео дня

У травні від Apple чекають нових планшетів. Зокрема, iPad Pro вперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air вперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма. Усі вони можуть вийти з версією системи iPadOS 17.5.

А на червень у Apple запланована презентація iOS 18. Очікується, що це буде "найбільше оновлення в історії iPhone". Поки немає конкретних даних, але є припущення, що в iOS буде інтегрований чат-бот на кшталт ChatGPT, а також з'явиться розумніша Siri.

Як розповідав Bloomberg, після відмови від дорогого, але провального проєкту зі створення власного електрокара, Apple вивчає напрямок домашніх роботів. Роботи можуть стати наступним крупним проєктом для бізнесу Apple, сподіваються в компанії.

Вас також можуть зацікавити новини: