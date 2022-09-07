Нагадаємо, що вересневий івент яблучної корпорації відбудеться сьогодні о 8 вечора за Києвом.

Вже сьогодні ввечері компанія Apple проведе свій перший осінній івент, на якому покаже новенькі iPhone 14. Згідно з наявними даними, у 2022 році нас чекають базова версія і Pro-модифікація з купою відмінностей.

Зібрали в купу всі інсайди редактори 9to5Maс.

Відмова від "чубчика", функція Always-On Display та дисплеї ProMotion

Головна відмінність iPhone 14 (і iPhone 14 Plus) від iPhone 14 Pro і 14 Pro Max буде полягати в зовнішньому вигляді. На зміну вирізу Face ID прийде більш витончене рішення, що нагадує врізані в екран камери в Android-смартфонах, а "чубок" замінять на акуратний виріз у формі "пігулки".

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Також більш дорогі моделі нарешті обзаведуться довгоочікуваною функцією Always On Display, яка повсюдно зустрічається в Android-смартфонах.

Зокрема, режим "always-on" означає, що екран айфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз це відбувається в Apple Watch – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії. Як це буде виглядати, можна подивитися в нашій новині за посиланням.

Також Pro-моделі iPhone 14 оснастять матрицями LTPO OLED, які "вчать" екрани змінювати частоту оновлення від 10 до 120 Гц в залежності від відображуваного контенту. Базові iPhone 14 залишаться з екранами 60 Гц;

Нова система-на-чіпі Apple A16

Кожне покоління номерних iPhone виходить з новим, більш швидким чіпом. Однак на цей раз звичайні iPhone 14 та iPhone 14 Plus будуть оснащені старим чіпом A15, тоді як Pro і Pro Max – свіжим A16.

Втім, є причини вважати, що звичайні iPhone 14 отримають розігнаний A15+ який наразі використовується у лінійці iPhone 13.

Масштабне оновлення камери

У 2022 році Apple нарешті замінить 12 Мп модуль головної камери на 48 Мп сенсор, що дозволить знімати відео в 8К. Втім, дістанеться такий апдейт знову ж лише iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.

Нагадаємо, що вересневий івент яблучної корпорації відбудеться сьогодні о 8 вечора за Києвом. Вперше з початку пандемії у 2020-му презентація пройде в "живому " форматі.

УНІАН вестиме текстову трансляцію презентації та повідомить про всі новинки на сайті.

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