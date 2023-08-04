Цього року традиційна вереснева презентація Apple пройде пізніше, ніж зазвичай.

Компанія Apple представить наступну лінійку смартфонів iPhone та інші "яблучні" гаджети у середині вересня – 13-го числа. Про це повідомляє авторитетне видання 9to5Mac, посилаючись на декілька джерел.

Зазначається, що американські оператори попросили співробітників не брати вихідний на цю дату через якийсь великий анонс смартфонів. Оскільки у вересні значних релізів, окрім iPhone 15, не намічається, йдеться саме про "яблучну" презентацію.

Якщо теорія підтвердиться, то вереснева презентація Apple відбудеться на тиждень пізніше, ніж торішній анонс iPhone 14, який відбувся 7 вересня.

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Від івенту чекають серію iPhone 15, а також Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2. А вже в жовтні очікується презентація комп'ютерів на новому поколінні Apple Silicon.

Вихід нових iPhone в цьому році може затриматися

Запуск серії смартфонів iPhone 15 може бути відкладений на кілька тижнів або навіть більше. Найраніше – новинки з'являться в жовтні, стверджує відразу декілька джерел.

Причина – затримка виробництва камер. Очікується, що Pro-моделі вперше в історії iPhone будуть оснащені телеоб'єктивом з перископом. І ось з виробництвом цієї камери є певні проблеми

Нагадаємо, що торік Apple представила чотири смартфони серії iPhone 14, один з яких довелося чекати до 7 жовтня через локдаун в Китаї. Інші моделі вийшли 16 вересня.

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