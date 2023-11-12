У Apple є час до березня наступного року, щоб інтегрувати цей функціонал в iOS і iPadOS.

Apple знаходиться під тиском в Євросоюзі, оскільки антимонопольне законодавство Закону про цифрові ринки вимагає від компанії дозволити користувачам завантажувати додатки зі сторонніх джерел, а не тільки з App Store. Портал 9to5Mac виявив свіжі натяки, що підтверджують це.

У випущеній днями iOS 17.2 beta 2 з'явився новий фреймворк Managed App Distribution. Проаналізувавши новий API, журналісти виявили нове правило, яке дає додаткам дозвіл на установку інших додатків. Простіше кажучи, розробники отримають можливість створювати власні магазини додатків.

Як зазначається, у цьому API є функції завантаження, встановлення та оновлення додатків із зовнішніх джерел. Він здатний визначати, чи сумісний той, чи інший додаток з конкретним пристроєм або версією iOS, що вже робить фірмовий магазин App Store.

Відео дня

При цьому журналісти також виявили функцію регіонального обмеження. Ймовірно, вона створена, щоб установка додатків в обхід App Store працювала виключно в країнах Європейського Союзу. Саме ЄС прийняв законопроєкт, який зобов'язує відкрити доступ маркетплейсам.

Apple має час до березня 2024 року, щоб інтегрувати нову функціональність в iOS та iPadOS. Тому заборона на установку додатків зі сторонніх джерел повинна бути знята до цього терміну.

Раніше ЄС змусив Apple перейти на роз'єм USB-C в Айфонах

Заміна Lightning на USB-C стала одним з ключових нововведень в лінійці смартфонів iPhone 15. Восени 2022 року Євросоюз затвердив стандарт USB-C офіційно. і яблучній компанії довелося підкоритися.

Аналогічна ситуація з можливістю установки сторонніх додатків на iPhone в обхід App Store. Спочатку вимоги ЄС мали рекомендаційний характер, проте тепер компанію офіційно зобов'язали зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел.

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