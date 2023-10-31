Оновлення Android 14 вже доступне для всіх користувачів пристроїв Google Pixel, починаючи з Pixel 4a та деяких Samsung.

Повноцінне розгортання Android 14 ще не почалося: поки оновитися до нової ОС можуть смартфони Google Pixel і декілька Samsung. Проте в мережі вже почали з'являтися повідомлення про проблеми, які може викликати установка нової версії операційки.

За даними порталу Techspot, через одну програмну помилку смартфони можуть перестати коректно працювати або й зовсім запускатися. Йдеться про функцію Multiple Profiles, яка дозволяє створювати на одному смартфоні декілька профілів користувачів.

Якщо не активувати Multiple Profiles, смартфон працює коректно. В іншому випадку проблеми можуть бути найрізноманітнішими – від "вічного" завантаження і заборони доступу до накопичувача до автоматичного скидання налаштувань, внаслідок чого видаляються всі дані на девайсі, без можливості відновлення.

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Незважаючи на велику кількість скарг від тих, хто оновив свої пристрої до Android 14, Google поки ніяк не реагує на них і не коментує. У баг-трекері помилка отримала середній рівень важливості, тому її рішенням можуть зайнятися не скоро.

В якості профілактичних заходів користувачам рекомендують почекати з оновленням своїх смартфонів до Android 14 або як мінімум переконатися, що на пристрої є лише один користувальницький профіль.

Особливості Android 14: все, що вам потрібно знати

На початку жовтня вийшла нова версія Android під номером 14. Вона отримала багато різних фішок, включаючи розумний генератор шпалер, монохромну тему і можливість використовувати камеру смартфона як вебку.

Також відомо, що в Android 14 істотно поліпшили продуктивність і "живучість" смартфонів: це вдалося досягти завдяки новому алгоритму запуску додатків. А ще виробник скоротив фонову активність додатків на 50%.

Поки що апдейт до Android 14 доступний для пристроїв Pixel і Samsung. Інші смартфони на Android оновляться до своєї актуальної операційки до кінця року. Наприклад, у грудні девайси Xiaomi почнуть отримувати HyperOS, яка прийшла на заміну оболонки MIUI.

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