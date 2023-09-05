Дивно, але найбільшою симпатією користуються старі Айфони, які відрізняються маленьким екраном, в порівнянні з сучасними моделями.

У мережі з'явився досить цікавий рейтинг найулюбленіших користувачами "яблучних" пристроїв – він складається з оглядкою не на тести, а на реальні відгуки їх власників. Показово, що в ньому жодного свіжого iPhone.

Лідером за підсумками голосування виявився 10,5-дюймовий планшет iPad Pro, який зібрав 96,67% позитивних відгуків. Другим став iPad Air 4: ним повністю задоволені 96,33% користувачів.

На третій сходинці розмістився iPhone 12 mini (95,96%), який фактично "поховав" всю лінійку Mini, оскільки його просто відмовлялися купувати. Так, Apple випустила iPhone 13 Mini, але лише тому, що для його виробництва було вже все готово. Однак через роки після випуску ставлення до компактного девайса змінилося.

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Ще один айфон – iPhone SE (2020) – розмістився на четвертій сходинці, а iPad Pro 4 (12,9") замикає топ-5 "народного" рейтингу iOS пристроїв. Що стосується свіжих iPhone 14, то жодна з моделей не потрапила навіть в топ-20.

У серіях iPhone 12 і iPhone 13 Apple спробувала повернути на ринок смартфони з маленьким екраном. Однак продажі залишали бажати кращого, і компанія замінила компактні "міні" на "плюс" зі збільшеним екраном. Однак iPhone 14 Plus теж виявився нікому не потрібен.

Також в мережі було чимало чуток про те, що Apple вирішила поховати лінійку iPhone SE через слабкі продажі, проте тепер все більше джерел стверджують, що купертинівці перезапустили розробку умовного iPhone SE 4.

Очікується, що новий бюджетний смартфон отримає дизайн iPhone 14, порт USB-C і нову кнопку "Дії". Однак вийде він не раніше 2025 року.

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